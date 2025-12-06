Padel: Coello und Tapia überwintern als Weltranglisten-Erste

Arturo Coello und Augustin Tapia werden das Jahr 2025 an der Spitze der FIP-Weltrangliste abschließen. Das steht schon vor dem letzten großen Turnier des Jahres fest.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.12.2025, 21:51 Uhr

© Getty Images Arturo Coello, aktuell weltbester Padelspieler, bei der Laureus Verleihung 2025

Einmal trifft sich die Weltelite im Padel im Jahr 2025 noch, vom 11. bis zum 14. Dezember macht die Premier Padel Tour in Barcelona Station. Im Gegensatz zum Tennis, wo ja bis zuletzt offen blieb, ob Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner als Weltranglisten-Erste überwintern, gibt es im Padel in dieser Hinsicht keine Spannung. Denn Arturo Coello und Augustin Tapia, das überragende Paar der jüngeren Vergangenheit, steht unangefochten an der Spitze der Charts.

Untermauert wurde diese Stellung noch einmal beim jüngsten Premier-Padel-Turnier in Acapulco. Da besiegten Coello/Tapia im Endspiel ihre ersten Konkurrenten, Federico Chingotto und Juan Lebron, mit 7:6 und 6.4.

Augustin Tapia war in Mexiko voll des Lobes für seinen Partner: „Ich spiele mit einem `Tier´ an meiner Seite. Und ich hoffe, dass das bis zu jenem Tag anhalten wird, an dem ich zurücktrete.“

Coello gab das Kompliment zurück: „Dieser Titel ist für uns, für unser Team, für unsere Familien. Und wenn Augustin mich verlässt, werde ich auch aufhören.“

