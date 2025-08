Premier Padel Tour: So sieht es an der Weltspitze aktuell aus

Die Premier Padel Tour ist in vollem Gang. Und vor allem bei den Männern scheinen die Verhältnisse aktuell ziemlich klar geordnet zu sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.08.2025, 04:00 Uhr

© Getty Images Der aktuell beste Padelspieler der Welt: Arturo Coello

Aktuell trifft sich die Weltspitze im Padel im spanischen Tarragona, davor hat die Premier Padel Tour in Málaga Station gemacht. Und das aktuell weltbeste Paar war erneut nicht zu schlagen: Der Argentinier Augustin Tapia und sein spanischer Partner Arturo Coello schnappten sich den dritten Turniersieg in der P1-Kategorie in Folge. Diese Events sind mit jenen der ATP-Masters-1000-Turniere auf der Tennistour durchaus vergleichbar.

Tapia und Coello bezwangen im Endspiel Federico Chingotto und Alejandro Galan mit 7:5 und 6.4, was insofern passen war, als dass das Nummer-Eins-Paar gegen die Nummer zwei erfolgreich war. In der Weltrangliste belegen damit Tapia und Coello punktgleich den ersten Platz, als jeweils Dritte folgen Chingotto und Galan.

Selbst die erweiterte Weltspitze spricht muttersprachlich Spanisch. Inigo Jofre, die Nummer 29 der Welt, startet zwar für die Vereinigten Arabischen Emirate, ist aber auf Teneriffa geboren. Der erste “richtige” Nicht-Spanier oder -Argentinier liegt mit dem Brasilianer Lucas Campagnolo auf Position 34.

Bei den Frauen hat sich mit Alix Collombin immerhin eine Französin unter die besten 30 gearbeitet, Collombin liegt auf Rang 24. Und das Turnier in Málaga hat gezeigt, dass im weiblichen Raster doch ein wenig mehr Überraschungspotenzial steckt als bei den Männern. Denn der Titel ging an die an Position drei gesetzten Claudia Fernandez und Beatriz Gonzalez, beide aus Spanien.

Die Weltrangliste wird angeführt wird von Gemma Triay vor den punktgleichen Ariana Sanchez und Paula Josemaria.