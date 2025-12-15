Premier Padel Tour Finals: Coello und Tapia krönen fast perfekte Saison

Arturo Coello und Augustin Tapia haben in Barcelona erstmals gemeinsam die Tour Finals der Premier Padel Tour gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.12.2025, 16:25 Uhr

© Premier Padel Tour Augustin Tapia und Arturo Coelleo haben erstmals die Tour Finals gewonnen

Na, das ist doch ein passender Ausklang für die Saison auf der Premier Padel Tour. Denn mit Arturo Coello und Augustin Tapia setzte sich bei den Tour Finals die bei den Tour Finals in Barcelona jene Paarung durch, die auch schon über die gesamte Saison über das Geschehen dominiert hatte.

Und die 15.200 Fans in der Halle von Barcelona bekamen ein fantastisches Match zu sehen. Denn im 14. (!) Finale zwischen Coello/Tapia und ihren ersten Herausforderern Alejandro Galan und Federico Chingotto gewannen die Favoriten hauchzart mit 6:7, 6:3 und 7:6. Beim Stand von 5:4 servierten Coello und Tapia schon auf den Titel, mussten aber doch noch ein Break hinnehmen.

Chingotto und Galan wehrten noch vier Matchbälle ab, ehe der Sieg für Coello und Tapia nach einer Spielzeit von 2:48 Stunden in trockenen Tüchern war.

Bei den Frauen gab es dagegen eine kleine Überraschung. Denn Bea Gonzalez und Claudia Fernandez gewann das Endspiel gegen Gemma Triay und Delfi Brea mit 6:4, 0:6 und 6:3. Triay und Brea werden dennoch an der Spitze der Weltrangliste überwintern.