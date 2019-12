Auckland, Brisbane, Shenzhen - hier eröffnen die WTA-Stars ihre Saison

Das Warten auf die neue Saison hat bald ein Ende! Wir zeigen euch, wo die besten Tennisspielerinnen der Welt die kommende Spielzeit eröffnen werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.12.2019, 15:41 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty

Während es für den Großteil der männlichen Stars beim ATP Cup in Australien losgeht, warten auf die Damen der Schöpfung in der ersten Woche gleich drei unterschiedliche Turniere: die Shenzhen Open in China, die ASB Classics in Auckland sowie das Event in Brisbane (Brisbane International).

Das am 4. Jänner beginnende International-Turnier in Shenzhen wird dabei von der Weltranglistenachten Belinda Bencic angeführt. Mit Titelverteidigerin Aryna Sabalenka und Elise Mertens werden zudem zwei weitere Top-20-Spielerinnen am Start sein.

Auckland: Williams und Wozniacki im Doppel

Das durchaus starke Teilnehmerfeld wird darüber hinaus von den Lokalmatadorinnen Wang Qiang, Zhang Shuai, Zheng Saisai, Wang Yafan und Peng Shuai ergänzt. Auch Garbiñe Muguruza, Katerina Siniakova und Elena Rybakina werden sich in China auf die Australian Open vorbereiten.

Das zweite International-Event der Woche wird ab dem 6. Jänner in Auckland über die Bühne gehen. Nach der verletzungsbedingten Absage von US-Open-Siegerin Bianca Andreescu wird Serena Williams in Neuseeland topgesetzt sein. Hinter ihr in der Setzliste folgen Petra Matric, Amanda Anisimova, die deutsche Titelverteidigerin Julia Görges und Caroline Wozniacki. Die Dänin, die nach den Australian Open ihre Karriere beenden wird, wird in Auckland zudem gemeinsam mit Serena WIlliams in der Doppelkonkurrenz angreifen.

Starkes Teilnehmerfeld in Brisbane

Die zweifelsohne hochkarätigste Veranstaltung wird allerdings das Premier-Event in Brisbane sein. In Australien werden gleich sechs der zehn besten Spielerinnen der Welt aufschlagen, darunter mit Ashleigh Barty, Karolina Pliskova und Naomi Osaka auch die Top drei der Weltrangliste.

Die Top-Ten-Stars Elina Svitolina, Petra Kvitova und Kiki Bertens werden ebenfalls versuchen, die 470 Punkte für den Turniersieg einzusacken. In Brisbane wird zudem auch die Deutsche Angelique Kerber an den Start gehen. Das Event in Brisbane beginnt am 6. Jänner.