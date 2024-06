Aufschlag gegen Diabetes“ – Alexander Zverev begeistert bei Kids-Training seiner Stiftung

Alexander Zverev hat in HalleWestfalen mal wieder viele Kids begestert - diesmal im Rahmen eines Trainings für seine Stiftung “Aufschlag gegen Diabetes”.

von PM

zuletzt bearbeitet: 17.06.2024, 13:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© TERRA WORTMANN OPEN Alexander Zverev beim Kids Training seiner Foundation "Aufschlag gegen Diabetes"

Alexander Zverev war um keine Antwort verlegen. Und eins vor allem gab der Olympiasieger am Sonntagnachmittag den 40 Kids mit auf den Weg, die bei einem von seiner Stiftung unter dem Motto „Aufschlag gegen Diabetes“ organisierten Training in HalleWestfalen fleißig geübt hatten: „Diabetes ist kein Hindernis, große Ziele im Leben zu erreichen. Und sich seine Träume zu erfüllen.“ Fast eine Dreiviertelstunde gab der 27-jährige Tennis-Weltstar am Rande der 31. TERRA WORTMANN OPEN sehr persönliche und sehr emotionale Einblicke zu seinem Tennisleben und zu seiner Erkrankung, über die er auch sagte: „Sie war für mich nie ein Riesenproblem. Sie hat mir sogar geholfen, meine Karriere in die richtigen Bahnen zu lenken.“

Zverevs Stiftung („Sie ist mir eine Herzensangelegenheit“) und die TERRA WORTMANN OPEN kooperieren seit diesem Jahr noch enger, die Stiftung wirbt beim ATP 500er-Rasenklassiker auch mit einem Stand um Spenden der Fans. In der Stiftung arbeiten alle Zverevs mit: Vater Alexander Senior, Mutter Irina. Und Bruder Mischa, der auch Vorstandschef von ist: „Wir sind angetreten, um Kindern und Eltern zu zeigen, dass trotz dieser Erkrankung alles möglich ist. Dass man mit Leidenschaft und Ehrgeiz keine Grenzen hat – im Sport, im Leben, im Beruf.“ Das Tennistraining, bei dem Mama und Bruder Zverev auch im SPORTPARK HALLE auf den Courts standen, wurde von „Diabetes-Kids“ mitorganisiert, Gründer Michael Bertsch war selbst vor Ort. Ebenfalls als Coaches beim Kindertraining im Einsatz: Die Vorstandsmitglieder der Stiftung, Klaus Eberhardt und Thomas Kopp sowie Felix Werkis und Zoran Leontikj von der Haller Breakpoint-Base.

Ralf Weber begeistert über Engagement von Alexander Zverev

Turnierdirektor Ralf Weber zeigte sich begeistert über das Engagement von Alexander Zverev und die Zusammenarbeit mit den TERRA WORTMANN OPEN: „Das Turnier hat eine lange Tradition von Partnerschaften mit karitativen oder auch medizinischen Einrichtungen. Wir freuen uns, die Stiftung nach allen Kräften zu unterstützen.“ Alexander Zverev seinerseits dankte dem Turnierchef, „dass wir hier mit der Stiftung vor Ort sein und den Kindern dieses Erlebnis schenken konnten.“ Die Stiftung hatte zuletzt ähnliche Events auch in Hamburg, München und Madrid ausgerichtet.

Um die Aktivitäten der Stiftung zu dokumentieren und Eindrücke einzufangen, war auch ein Team des TV-Senders RTL in HalleWestfalen. Die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ unterstützt als Kooperationspartner ebenfalls die „Alexander Zverev Foundation“, Redakteurin Anne Hacker und ihr Team führten Interviews mit Kids und Verantwortlichen, unter anderem auch mit der 12-jährigen Mira, die eigens aus Stuttgart mit ihren Eltern zu dem Training bei den TERRA WORTMANN OPEN angereist war.

Es fehlt nur der Major-Sieg

Der Wissensdurst der Kids bei dem Treffen war immens, die Fragen betrafen die Diabeteserkrankung von Alexander Zverev, die im Alter von vier Jahren diagnostiziert wurde. Aber auch seine jüngsten sportlichen Auftritte, allem voran den Finaleinzug bei den French Open. Die Antworten Zverevs waren nicht selten überraschend. So bekannte der 27-jährige, Süßigkeiten „ganz und gar nicht“ zu verschmähen: „Ich esse sogar mehr Süßes als alle anderen, am liebsten auch Donuts und kleine Törtchen.“

Eltern und Kids gab er aus eigener Erfahrung an die Hand: „Diabetiker-Kinder müssen schneller erwachsen werden. Man muss sehen, dass man eine Ordnung und Struktur einhält.“ Im Übrigen halte er es für einen Fehler, nicht selbst früher über seine Erkrankung gesprochen zu haben, allein schon deswegen, „weil es die meisten in der Tennisszene wussten.“ Auf die Frage nach seinen verbliebenen Zielen im Tennis sagte Zverev: „Ich habe eigentlich alles gewonnen, was es gibt – außer einem Grand Slam- Titel. Ich bin Weltmeister gewesen, zwei Mal. Ich bin Olympiasieger geworden, habe alle möglichen ATP-Turniere gewonnen. Es fehlt nur ein Major-Sieg.“ Dann fügte er lächelnd hinzu: „Ich will nicht als einer der erfolgreichsten Tennisspieler enden, der nie einen Grand Slam gewonnen hat.“