Aufschlag in Paris! Mit Interwetten live zum zum großen Tennisturnier auf Sand

Im Frühling steigt in Paris eines der bedeutendsten internationalen Turniere der Saison – und ihr könnt live dabei sein. Interwetten schickt euch zu einem unvergesslichen Tennis-Erlebnis in die französische Metropole.

Hier geht es zum Gewinnspiel!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2026, 09:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Interwetten

Der Sand glüht, die Stars der Szene kämpfen um jeden Punkt – und ihr könnt live dabei sein! Dank Interwetten und tennisnet habt ihr jetzt die Chance auf ein unvergessliches Tennis-Erlebnis in Paris.

Tickets für das größte Sandplatz-Event der Welt sind heiß begehrt und oft innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Mit etwas Glück ist das für euch aber kein Problem.

Das erwartet euch

Interwetten verlost ein exklusives Reisepaket:

2 Tickets für den Sandplatz-Klassiker in Paris

Anreise inklusive (Flug oder Zug)

Übernachtung vor Ort

Dank Interwetten und tennisnet erlebt ihr Tennis auf absolutem Top-Niveau – und das mitten in einer der schönsten Städte Europas.

Was müsst ihr tun?

Teilnehmen können Bestands- und Neukunden von Interwetten. Zahlt 25 Euro ein und schon habt ihr die Chance auf eine große Fanreise.

Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr euch hier bewerben: Hier geht es zum Gewinnspiel!