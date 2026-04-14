Aufschlag in Paris! Mit Interwetten live zum zum großen Tennisturnier auf Sand
Im Frühling steigt in Paris eines der bedeutendsten internationalen Turniere der Saison – und ihr könnt live dabei sein. Interwetten schickt euch zu einem unvergesslichen Tennis-Erlebnis in die französische Metropole.
Hier geht es zum Gewinnspiel!
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 14.04.2026, 09:04 Uhr
Der Sand glüht, die Stars der Szene kämpfen um jeden Punkt – und ihr könnt live dabei sein! Dank Interwetten und tennisnet habt ihr jetzt die Chance auf ein unvergessliches Tennis-Erlebnis in Paris.
Tickets für das größte Sandplatz-Event der Welt sind heiß begehrt und oft innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Mit etwas Glück ist das für euch aber kein Problem.
Das erwartet euch
Interwetten verlost ein exklusives Reisepaket:
- 2 Tickets für den Sandplatz-Klassiker in Paris
- Anreise inklusive (Flug oder Zug)
- Übernachtung vor Ort
Dank Interwetten und tennisnet erlebt ihr Tennis auf absolutem Top-Niveau – und das mitten in einer der schönsten Städte Europas.
Was müsst ihr tun?
Teilnehmen können Bestands- und Neukunden von Interwetten. Zahlt 25 Euro ein und schon habt ihr die Chance auf eine große Fanreise.
Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr euch hier bewerben: Hier geht es zum Gewinnspiel!