HEAD SQUARED Tester gesucht: So leicht kann Tennis sein

Jeder Schlag ein Vergnügen: Die neue HEAD SQUARED Schlägerserie macht Tennis einfacher als je zuvor. Wir suchen zehn Tester aus Deutschland und Österreich, die zwei Wochen lang das neue Spielgefühl erleben wollen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.04.2026, 15:32 Uhr

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tennisnet sucht HEAD SQUARED Tester aus Deutschland und Österreich

Du spielst Tennis, weil es Spaß macht – nicht, weil jeder Schlag perfekt sein muss. Aber was, wenn dein Schläger diesen Spaß noch leichter macht? Genau dafür wurde der neue HEAD SQUARED entwickelt: mühelos zu schwingen, extrem komfortabel und dabei trotzdem kraftvoll. Jeder Ball fühlt sich locker an, jeder Schlag fließt. Tennis wird zum reinen Vergnügen.

Wir wollen wissen, ob der HEAD SQUARED auch dein Spiel verändert. Deshalb suchen wir zehn Tester aus Deutschland und Österreich, die den Schläger zwei Wochen lang ausprobieren und ihre ehrliche Meinung teilen.

So funktioniert es: Bewirb dich selbst oder nominiere jemanden im Social Media Post dieses Artikels – anschließend entscheidet die Community über Likes und Kommentare, wer in das Test-Team kommt. Nach dem Test schreibst du eine Review über deine Erfahrungen mit dem HEAD SQUARED, die auf tennisnet veröffentlicht wird.

Mach mit, spüre die Leichtigkeit des Spiels und werde Teil des HEAD SQUARED Test-Teams!

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