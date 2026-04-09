Die HEAD SQUARED Schlägerserie: Brandneue Technologie für einfache Spielbarkeit

Mit der SQUARED Schlägerserie beschreitet HEAD komplett neue Wege. Davon profitieren SpielerInnen auf jedem Level.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.04.2026, 09:50 Uhr

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© HEAD Die SQUARED Schlägerserie von HEAD - neue Technologie, bessere Spielbarkeit

Der neue, hochinnovative SQUARED stellt alles auf den Kopf, was man als Spieler bisher von einem Racquet erwarten konnte. SQUARED ist das grifflastigste Racquet aus dem Hause HEAD aller Zeiten – entwickelt für alle, die frei durchschwingen, sich voll reinhängen und jedem Schlag vertrauen können wollen. Die komplett neue Konstruktion sorgt dabei für ein spürbar anderes Gefühl bei jedem einzelnen Schlag.

Die Besonderheit beim HEAD SQUARED liegt in der Bauweise: Denn der Rahmen besteht nicht wie üblich aus einem, sondern aus zwei Strängen. Der äußere, produziert mit der Toray's Torayca™ T800S Kohlefaden, sorgt für Stabilität und Tempo. Der innere ist mit Schaum gefüllt - und absorbiert all die Vibrationen, die man seinem Arm nicht zumuten mag.

Und genau diese Kombination schafft etwas Einzigartiges: einen Schläger, der sich unglaublich leicht anfühlt, blitzschnell durch die Luft gleitet und dabei maximale Kontrolle bietet. Der SQUARED ist das leichteste Kopfmodell, das HEAD je gebaut hat – ein echter Quantensprung in puncto Spielgefühl. Jeder Schwung wirkt mühelos, jeder Schlag fließt natürlich.

Dazu kommt das neue 16x18-Saitenbild von HEAD, das die Stärken der Spieler und Spielerinnen noch einmal heraushebt. Mit dem SQUARED wird „Easy Play“ neu definiert: Mehr Freiheit, weniger Ermüdung, einfach mehr Spiel. Für alle, die Leichtigkeit spüren, Power erleben und Tennis völlig neu genießen wollen.

Der globale Start der SQUARED Schlägerserie findet am 09. April 2026 statt – und wenn dich das neugierig macht: Hol dir das Feeling selbst und teste den neuen HEAD SQUARED ab sofort bei deinem Tennishändler!

