YONEX launcht neue Schlägerserie MUSE

Feel the rally and forget the rest! Der japanische Sportartikelproduzent YONEX launcht eine neue Schlägerserie. Für Tennisspieler, die abseits vom Mainstream (EZONE, VCORE und PERCEPT) sowohl sportliche als auch komfortable Rackets suchen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2026, 11:10 Uhr

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© Yonex

Die neue Schlägerserie ist mehr als nur ein Produkt, sie ist ein Symbol für die Expertise von YONEX, die weit über reine Auftragsfertigung hinausgeht. Mit dieser Serie setzt das Unternehmen einen neuen globalen Maßstab für Exzellenz: Nicht der Produktionsort steht im Mittelpunkt, sondern die Menschen, die den Schläger entwickeln, sowie die Art und Weise, wie er gefertigt wird.

Der neue Schläger richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die mehr suchen als reine Performance. Sie wünschen sich Sinn, Identität und echte Handwerkskunst. Sie wollen eine emotionale Verbindung zu ihrem Equipment aufbauen; es nicht nur benutzen, sondern erleben. Sie entscheiden sich bewusst für Marken, die für Werte, Haltung und Stolz stehen.

Ab 22. April erhältlich

Mit dem MUSE präsentiert YONEX einen Schläger, der mentale und körperliche Anspannung reduziert und es ermöglicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Freude am Ballwechsel. Der innovative Syncro-Frame macht den MUSE zum fehlerverzeihendsten Schläger im YONEX-Sortiment. Er leitet die eingesetzte Energie natürlich und konstant in den Ball und bietet mit seinem klaren, reduzierten Design die Freiheit, ihm eine ganz persönliche Note zu verleihen.

Die Innovationen des MUSE helfen dabei, ganz im Moment des Rallys aufzugehen und alles andere auszublenden. Weniger Stress, maximale Fehlertoleranz und ein um sieben Prozent vergrößerter Sweet Spot kommen Spielerinnen und Spielern aller Leistungsstufen zugute. So entsteht ein Spielgefühl, das nicht nur Leistung ermöglicht, sondern echte Begeisterung entfacht.

Die MUSE-Schläger sind ab 22. April 2026 im Handel erhältlich.





