HEAD SQUARED im Gesamttest: viel Komfort, viel Leichtigkeit, wenig Belastung

HEAD SQUARED – die neue Serie von Head überzeugt vor allem durch ihr außergewöhnlich leichtes Handling, hohen Komfort und einfache Spielbarkeit. Genau das bestätigen unsere zehn Testerinnen und Tester.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2026, 10:42 Uhr

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© HEAD Die HEAD SQUARED Schlägerserie hält für alle etwas bereit

HEAD und tennisnet hatten im April Tennisfans dazu aufgerufen, die neue SQUARED-Serie von Head zu testen. Von den zahlreichen Bewerbungen hatten schließlich zehn Testerinnen und Tester die Möglichkeit das Racket in der Praxis genau unter die Lupe zu nehmen.

Besonders deutlich zeigte sich dabei: Der Schläger lässt sich schnell beschleunigen, spielt sich angenehm armfreundlich und bietet ein sehr zugängliches Gesamtpaket. Gleichzeitig wird er von vielen Testern als wendig, fehlerverzeihend und komfortabel beschrieben, während ihm bei sehr aggressivem Spiel etwas von der klassischen Power und Stabilität schwererer Turnierschläger fehlt.

„Das HEAD SQUARED Racket ist ein sehr spielfreudiges und innovatives Racket.“ (Manuela)

Die wichtigsten Stärken

Die größte Gemeinsamkeit in den Berichten ist der Komfort: Mehrere Tester heben das weiche, vibrationsarme und gelenkschonende Spielgefühl hervor. Stefan beschreibt sogar, dass sich seine Tennisarm-Beschwerden mit dem Schläger deutlich reduziert hätten, was den armschonenden Charakter besonders eindrücklich unterstreicht. Auch Matthias betont, dass der Schläger im Vergleich zu seinem bisherigen, schwereren Racket deutlich angenehmer und weniger anstrengend zu spielen sei.

Ebenso häufig gelobt werden Wendigkeit und Spin. Lukas lobt, dass sich der Squared „unglaublich schnell beschleunigen“ lasse, während Simon hervorhebt, wie leicht Topspin und Kick mit dem offenen 16x18-Bespannungsbild gelingen. Julian sieht die Rückschlag- und Netzstärke vor allem in der schnellen Schlägerführung, und auch Stefan bewertet Volleys und Returns sehr hoch, weil der Schläger leicht und direkt reagiert.

„Die Handhabbarkeit ist unglaublich und ein echter Gewinn“. (Fabian)

Die Grenzen des Schlägers

Weniger überzeugend ist der HEAD SQUARED dort, wo Masse, Stabilität und maximale Durchschlagskraft gefragt sind. Lukas schreibt, dass bei Returns gegen starke erste Aufschläge zu wenig Gewicht im Schläger sei, und Simon kommt zu einem ähnlichen Fazit, weil bei hohem Tempo etwas Stabilität fehle. Matthias und Julian sehen die klare Stärke zwar in der einfachen Bedienbarkeit, merken aber ebenfalls an, dass dem Schläger im Vergleich zu schwereren Modellen etwas „massives“ Treffgefühl und Druck fehlt.

Genau daraus ergibt sich auch das Gesamtbild: Der SQUARED ist kein Racket für Spieler, die rohe Power und maximale Präzision auf Turnierniveau suchen, sondern für Spieler, die Komfort, Kontrolle bei moderatem Tempo und ein leichtes, zugängliches Spielgefühl schätzen. Die Tester beschreiben ihn damit eher als modernen Allrounder mit Fokus auf Leichtigkeit als kompromissloses Wettkampfracket.

„Besonders stark finde ich die einfache Beschleunigung, den Komfort, die Wendigkeit und den leichten Zugang zu Spin und Länge.“ (Christian)

Stimmen aus dem Testfeld

Einzelne Aussagen aus den Berichten bringen das Gesamtbild gut auf den Punkt. Lukas fasst die Wirkung des Schlägers mit der Formulierung zusammen, er sei „unglaublich leicht und kopfleicht“ und ermögliche freies Durchschwingen. Simon sieht den größten Pluspunkt im Spin und im Komfort, merkt aber an, dass ambitionierte Spieler mehr Stabilität vermissen könnten. Stefan wiederum hebt besonders hervor, dass der Schläger bei ihm die Armprobleme spürbar reduziert habe und dadurch längere Einheiten wieder möglich seien.

Auch Julian beschreibt den Schläger als überraschend leicht zu spielen, betont aber, dass er für seinen sehr leistungsorientierten Stil eher eine Ergänzung als das Hauptracket wäre. Matthias bringt die Alltagsnähe des Konzepts gut auf den Punkt, indem er den HEAD Squared als „deutlich wendiger, komfortabler und einfacher zu handhaben“ beschreibt als sein bisheriges Racket.

„Der Schläger ermöglicht ein vielfältiges Spiel für jede Klasse von Spieler. Ich habe jedes Mal Spaß gehabt mit diesem Schläger zu spielen“. (Marius)

Fazit des Tests

Unterm Strich ist der HEAD SQUARED ein klar auf Spielkomfort, Armfreundlichkeit und einfache Handhabung ausgelegter Schläger, der in diesem Test vor allem bei Hobby- und Allroundspielern gepunktet hat. Seine Stärken liegen in der Leichtigkeit, dem hohen Komfort, dem leichten Zugang zu Spin und der schnellen Reaktion am Netz und bei Returns. Seine Schwächen zeigen sich vor allem dann, wenn sehr viel Stabilität, Masse und Druck im Vordergrund stehen.

Der Schläger macht Tennis leichter zugänglich und kann gerade Spielern mit Armthemen oder dem Wunsch nach mehr Komfort echten Mehrwert bieten. Genau deshalb fällt das Testurteil insgesamt positiv aus: Der SQUARED ist kein klassischer Kontroll- oder Power-Bolide, aber ein sehr gelungener, moderner Komfortschläger mit klarer Handschrift.

Lest hier gerne im Detail die einzelnen Reviews.