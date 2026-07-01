Die HEAD EXTREME 2026 Schlägerserie: Ihr habt alle Trümpfe in der Hand

Mit der EXTREME 2026 Schlägerserie setzt HEAD die Evolution seiner beliebten Serie fort. Matteo Berrettini und Alejandro Davidovich Fokina schwören darauf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2026, 11:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© HEAD Die HEAD EXTREME 2026 Schlägerserie ist da!

Woran denkt man bei Top-Profis wie Matteo Berrettini oder Alejandro Davidovich Fokina in erster Linie? Genau: An kompromissloses Angriffstennis, an Bälle mit viel Spin, die die jeweiligen Gegner aus dem Court treiben. Und für alle ambitionierten Hobby-Spieler gibt es mit der HEAD EXTREME 2026 Schlägerserie nun genau jene Racquets, die den Zug zum Netz noch einmal unwiderstehlicher machen.

Genau dieser Ansatz ist natürlich auch eine Sache des Vertrauens. Und da ist man bei den verschiedenen Modellen aus der EXTREME Serie ganz an der richtigen Stelle. Denn die schon bewährten Materialien aus der Raumfahrt sind bei der nächsten Evolutionsstufe selbstredend auch enthalten. Wie der Effekt aussieht? Mehr Spin, mehr Power - aber auch mehr Stabilität und Kontrolle.

Der EXTREME PRO von HEAD Der EXTREME MP von HEAD Der EXTREME MP L von HEAD Der EXTREME MP UL von HEAD Der EXTREME TEAM von HEAD Der EXTREME Jr. 2027 von HEAD Der EXTREME Jr. 26 von HEAD Der EXTREME Jr. 25 von HEAD Der EXTREME Jr. 23 von HEAD Der EXTREME Jr. 21 von HEAD Der EXTREME Jr. 19 von HEAD Das TOUR Racquet Bag XL von HEAD Das TOUR RACQUET BAG L SG von HEAD Der TOUR BACKPACK 25L SG von HEAD

Die Bandbreite der EXTREME Schlägerserie ist enorm: Der EXTREME PRO richtet sich an Turnier- und sportliche Freizeitspieler, die ihre Gegner mit aggressivem Tennis an die Wand spielen möchten. Der EXTREME MP ist eine Angelegenheit für Fortgeschrittene, der EXTREME MP L hingegen richtet sich als leichtere Variante an ambitionierte Freizeit- und Mannschaftsspieler und der EXTREME MP UL ist dagegen ein Angebot für Damen und auch Junior Spieler. Der EXTREME TEAM wartet mit einer etwas größeren Schlagfläche auf und eignet sich vor allem für Einsteiger. Dazu kommt noch die EXTREME Jr. Serie mitverschiedene Varianten für den Nachwuchs.

Wer gleich mit einem Schläger aus der HEAD EXTREME 2026 Serie loslegen möchte, für den gibt es gute Nachrichten: Denn alle Modelle sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Und natürlich auch am HEAD Stand beim ATP Kitzbühel.