Generali Ladies Open Kitzbühel: Sinja Kraus schlägt Bennemann

Sinja Kraus hat beim WTA125er-Turnier in Kitzbühel das Viertelfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.07.2026, 12:38 Uhr

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Die an zwei gesetzte Lokalmatadorin schlug die deutsche Nachwuchshoffnung Eva Bennemann mit 6:1, 6:1 und zog damit ungefährdet in die Runde der letzten Acht ein.

Kraus, aktuell auf Rang 94 notiert, hatte zum Auftakt gegen Caijsa Hennemann gewonnen, Bennemann war gegen Anastasia Tikhonova erfolgreich gewesen. Kraus trifft nun auf Erika Andreeva, die Schwester von French-Open-Siegerin Mirra.

Ebenfalls bereits im Viertelfinale steht Julia Grabher: Sie hatte bereits gestern das österreichische Duell gegen Ekaterina Perelygina für sich entschieden.

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