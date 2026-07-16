WTA: Linda Noskovas Vater - „Wir hatten kaum was zu essen“

Nach Linda Noskovas Wimbledon-Triumph erzählt ihr Vater erstmals ausführlich vom schweren Weg an die Spitze. Schulden, Existenzängste und große Opfer prägten die ersten Jahre der neuen Grand-Slam-Siegerin.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.07.2026, 17:30 Uhr

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© Getty Images Linda Noskova und ihre Familie mussten schwere Zeiten durchtauchen, bevor ihre Karriere richtig ins Rollen kam

Mit dem Wimbledon-Titel hat sich für Linda Noskova nicht nur ein sportlicher Traum erfüllt. Für ihren Vater Drahos Nosek endet mit dem Triumph eine Geschichte, die kaum dramatischer sein könnte. Nach dem Triumph seiner Tochter sprach der 70-Jährige erstmals ausführlich über den schwierigen Karrierestart seines Kindes. Noch immer könne er kaum glauben, was passiert sei. Schon Lindas erster Trainer habe immer gesagt, dass “sie etwas Besonderes ist”. Man habe ihr etwas erklärt – und sie habe es sofort umgesetzt.

Tiefpunkt überwunden

Vom Glamour des Centre Courts war die Familie damals allerdings Lichtjahre entfernt. Nach zwei Scheidungen mussten Nosek und seine spätere Frau Ivana praktisch bei null anfangen. Monat für Monat fehlte Geld, um über die Runden zu kommen, der Vater sammelte sogar Altmetall, damit die Familie überleben konnte. Erst der Verkauf des Elternhauses seiner Eltern verschaffte etwas Luft. „Wir hatten praktisch nichts zu essen und nirgendwo, wo wir wohnen konnten“, erinnerte sich Nosek rückblickend.

Trotz aller finanziellen Sorgen rückte der Tennissport immer mehr in den Mittelpunkt. Weil sein Beruf kostenlose Bahnfahrten erlaubte, reiste die Familie oft mit dem Zug zu Turnieren und übernachtete aus Kostengründen sogar in Bahnhöfen. Während viele Konkurrentinnen von wohlhabenden Eltern begleitet wurden, hätten er und seine Frau jeden verfügbaren Cent in die Karriere ihrer Tochter investiert. Rückblickend spricht Nosek von einer Zeit, in der die Familie „wirklich den Tiefpunkt erreicht“ habe, um Linda ihren Traum zu ermöglichen. Umso emotionaler dürfte sich nun der erste Grand-Slam-Titel der 21-Jährigen anfühlen.