Sigrid Rinow und Björn Kroll leiten künftig weltgrößtes Seniorenturnier auf Mallorca

Ein Veranstalter-Team aus Hamburg organisiert künftig das Mallorca-Seniors-Event, bekannt als das größte Seniorentennisturnier der Welt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2026, 17:01 Uhr

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© Mallorca Seniors Sigrid Rinow und Björn Kroll

Björn Kroll, Turnierdirektor des ATP-Challenger und des ITF-Damenturniers in der Hansestadt, und Sigrid Rinow, im Ehrenamt Präsidentin des Hamburger Tennis-Verbandes, haben die Lizenz für den Tennis-Klassiker vom niedersächsischen Turniergründer Helge Albrecht übernommen. Nach 30 Jahren wollte der 79-jährige Albrecht sein Lebenswerk in neue Hände geben und suchte nach der Jubiläumsausgabe im vergangenen Oktober einen Nachfolger.

Bei dem Event der ITF World Tennis Masters Tour in der höchsten Senioren-Kategorie MT1000 treten alljährlich mehr als 1000 Spielerinnen und Spieler aus rund 40 Nationen in den Altersklassen 30-90 Jahre an, darunter zahlreiche Weltmeister und Weltranglistenerste der jeweiligen Altersklassen. Dotiert ist die Veranstaltung in Font de Sa Cala an der Ostküste Mallorcas mit insgesamt 10.000 Euro Preisgeld. Die 31. Auflage, die erste unter der Regie von Kroll und Rinow, findet vom 27. September bis 11. Oktober 2026 statt. Zum Kernteam der beiden gehören auch weiterhin ein Teil der Stammbesetzung sowie zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch regelmäßig bei den Profiturnieren am Hamburger Rothenbaum sowie beim Challenger und ITF-Turnier im Hamburger Verbandszentrum im Einsatz sind.

„Wir freuen uns, dass Helge Albrecht uns das Vertrauen geschenkt hat. Wir wollen sein Lebenswerk weiterführen und den besonderen Charme dieses Turniers erhalten. Ich habe das Turnier selbst als Spielerin kennen- und lieben gelernt und freue mich, es nun organisieren zu dürfen. Wir wollen den Zauber bewahren, der dieses Turnier ausmacht: Weltklasse-Seniorentennis in einer Wohlfühl-Oase“, sagt Sigrid Rinow. Die 70-jährige Hamburgerin organisiert auch seit vielen Jahren in ihrem Heimatverein der Spielvereinigung Blankenese u.a. das bekannte Pfingstturnier, das sich über Norddeutschlands Grenzen hinaus längst einen guten Namen gemacht hat.

„Das Mallorca Seniors ist eine besondere Marke im Turnierkalender der Senioren, wir freuen uns auf diese Herausforderung. Gemeinsam mit Sigrid und unserem erfahrenen Team wollen wir die hohen Standards, die Helge Albrecht gesetzt hat, nicht nur halten, sondern das Event auch behutsam weiterentwickeln. Wir werden alles daransetzen, dass sich die Spielerinnen und Spieler auch in Zukunft bei uns wohlfühlen“, ergänzt Björn Kroll. Der 48-jährige Hamburger arbeitet im Hauptamt als Spielleiter für den Hamburger Tennis-Verband und ist im Ehrenamt Sportwart des Tennisverbandes Schleswig-Holstein. Darüber hinaus gehört er seit vielen Jahren unter Turnierdirektorin Sandra Reichel zu den Führungsteams des Rothenbaum-Turniers (2013-2023 ATP/ seit 2021 WTA) sowie des WTA-500er-Turniers in Linz (Österreich).

„Nach 30 wunderbaren Jahren ist es Zeit, Verantwortung abzugeben. Ich bin sehr glücklich, dass mit Björn und Sigrid zwei so erfahrene und engagierte Turnier-Organisatoren mein Herzensprojekt übernehmen. Sie bringen nicht nur ihre langjährige Erfahrung in der Turnierorganisation mit, sondern auch Herzblut für den Tennis-Sport und die Liebe zu Mallorca. Ich bin überzeugt, dass das Turnier in ihren Händen eine großartige Zukunft hat und weiter wachsen wird“, sagt Helge Albrecht.

Rinow und Kroll waren im vergangenen Jahr bereits zweimal vor Ort in Font de Sa Cala für Vorbesprechungen und Planungen. Kroll bringt zudem sein Tourismus-Studium mit ein. Vieles, was Helge Albrecht über die Jahre aufgebaut hat, wollen die beiden fortführen – darunter auch die engen Partnerschaften mit der Federacion de Tenis de les Illes Balears und dem Turnierhotel, dem Fergus Club Font de Sa Cala Beach.

