Neues Jahr, neuer Tsitsipas?

Für Stefanos Tsitsipas ging mit der Tennissaison 2024 ein holpriges Jahr zu Ende. 2025 will sich der Grieche „neu erfinden."

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.12.2024, 14:28 Uhr

Außerhalb der Top-10 und keine Einladung zu den ATP Nitto Finals. Für den ehemaligen Weltranglistendritten Tsitsipas verlief die vergangene Saison nicht wie geplant. Zum Auftakt des United Cups in Perth gab der 26-Jährige daher wenig überraschend zu - er habe sich festgefahren gefühlt.

Im neuen Jahr soll es deshalb einen neuen, frischen Stefanos Tsitsipas geben. "Ich möchte wieder Stabilität in meinem Leben haben. Im vergangenen Jahr gab es einige Höhen und Tiefen, sowohl in den Ergebnissen als auch in meinen Gefühlen auf und abseits des Platzes. Deshalb hoffe ich, dass das Jahr 2025 mir Stabilität und viel Gesundheit bringen wird."

Karrierehighlights auf australischem Boden

Australien und Tsitispas - das war schon immer eine gute Kombination. Besonders die Australian Open sind dem Griechen stets in guter Erinnerung geblieben. In den vergangenen sechs Jahren erreichte der 26-jährige bei diesem Major-Turnier mindestens das Halbfinale. Eine bemerkenswerte Bilanz.

Seinen Finaleinzug 2023 und die darauffolgende knappe Niederlage gegen Djokovic bewertet Tsitsipas als Höhepunkt seiner immer noch jungen Karriere. „Obwohl ich dieses Finale verloren habe, war es ein so großer, wichtiger Moment in meiner Karriere, weil ich plötzlich vor einem möglichen Grand-Slam-Sieg und meinem ewigen Kindheitstraum stand, die Nummer 1 der Welt zu werden. Beide Ziele waren plötzlich direkt vor mir“, erinnerte sich der Grieche.

„Es ist wahrscheinlich das einzige Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, dass alles wirklich unter meiner Kontrolle ist und ich mich nur zu 100 Prozent konzentrieren muss.“

Maria Sakkari auf unbekanntem Territorium

Bevor es zu den Australian-Open geht greift Tsitsipas an der Seite der ehemaligen Weltranglistendritten Maria Sakkari zunächst beim United Cup in Perth an. Beim ersten Gruppenspiel des Mannschaftsturniers konnte der Grieche direkt mit einem Auftaktsieg punkten und bewies auch zusammen mit Sakkari im Doppel Nervenstärke.

Für die griechische Spitzenspielerin Maria Sakkari verlief das letzte Jahr ebenfalls keineswegs wie erhofft. Eine Schulterverletzung bremste die 29-Jährige inmitten der Saison aus. Seit den US-Open musste die Griechin pausieren und ist daher erstmals wieder außerhalb der Top-30 wiederzufinden.

Am Montag trifft das griechische Team auf die starke Mannschaft aus Kasachstan.

