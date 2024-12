United Cup: Griechenland mit Zittersieg gegen Spanien

Mit einem harterkämpften Erfolg im abschließenden Mixed-Doppel sicherte sich das favorisierte griechische Team mit Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari den knappen 2:1-Erfolg gegen ein couragiertes Team aus Spanien.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.12.2024, 16:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkara konnten eine Niederlage gegen Spanien gerade noch verhindern.

Bouzas Maneiro deklassiert Sakkari

Im Auftakteinzel der Länderbegegnung in der Gruppe C zwischen Spanien und Griechenland standen sich in Perth Jessica Bouzas Maneiro und Maria Sakkari gegenüber. Während die 22-jährige Spanierin wohl die richtigen Lehren aus der gestrigen Niederlage gegen Elena Rybakina gezogen hatte, fand sich die 29-jährige Griechin in ihrem ersten Turniermatch auf dem Court überhaupt nicht zurecht.

Mit einer schnellen 3:0-Führung durch Doppel-Break legte Bouzas Maneiro einen Blitzstart hin, den sie sicher zum Gewinn des ersten Durchgangs ins Ziel brachte und dabei nur in der Endphase etwas mehr Gegenwehr zu spüren bekam.

Auch im zweiten Akt stellte die Weltranglisten-54. die Weichen früh auf Sieg und triumphierte nach 72 Minuten überraschend deutlich mit 6:2, 6:1 zur Führung für das spanische Team.

Tsitsipas ringt Carreno Busta nieder

Ein hartes Stück Arbeit hatte der Grieche Stefanos Tsitsipas im Einzel gegen Pablo Carreno Busta auf Seiten der Spanier zu verrichten. Im komplett ausgeglichenen ersten Satz erspielte sich Tsitsipas beim Stand von 5:4 einen Satzball, den der Weltranglisten-11. gleich verwerten konnte.

Doch Carreno Busta scheint sich mittlerweile von seiner langwierigen Ellbogen-Verletzung komplett erholt zu haben und zeigte altbekannte Steherqualitäten. Diesmal war es der 33-jährige Spanier, der im zweiten Akt konsequent zupackte, indem er im neunten Spiel die einzige Break-Möglichkeit im gesamten Satz nutzen konnte und anschließend sicher ausservierte.

Nach je einem Aufschlagverlust beider Spieler zu Beginn des dritten Durchgangs übernahm Tsitsipas vermehrt das Ruder und zog auf 5:2 davon. Nach zwischenzeitlicher Verkürzung servierte der 26-jährige souverän aus und fixierte mit einem Ass den 6:4, 4:6, 6:3-Endstand nach mehr als zwei Stunden.

Comeback-Erfolg im Mixed

Im abschießenden Mixed trafen die griechischen Einzel-Protagonisten Sakkari und Tsitsipas auf die spanischen Doppel-Spezialisten Yvonne Cavalle-Reimers und Sergio Martos Gornes, die bestens in die Partie fanden und das erste Break der Begegnung im siebten Spiel zum Satzgewinn transportieren konnten. Im weiteren Verlauf steigerten sich Sakkari/Tsitsipas und schafften mit variablerem Spiel den Satzausgleich. Im entscheidenden Match-Tiebreak spielten die beiden ehemaligen Top-10-Spieler ihre ganze Routine aus und siegten nach 1:32 Stunden mit 4:6, 6:3, 10:6.

Am Montag geht es für das griechische Team im zweiten Spiel der Gruppe C gegen Kasachstan mit der ehemaligen Wimbledonsiegerin Elena Rybakina und Alexander Shevchenko um den Gruppensieg.

Hier die Ergebnisse des United Cups in Australien