ATP Masters Rom: Keine Geschenke - Sebastian Ofner scheitert am Geburtstag gegen Cerundolo

Für Sebastian Ofner ist die Reise beim ATP Masters in Rom nach vier erfolgreichen Matches beendet. Gegen Francisco Cerundolo unterlag der ÖTV-Profi 2:6, 4:6 und scheidet damit in der dritten Runde aus.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2025, 16:29 Uhr

© GEPA Pictures Sebastian Ofner spielte sich über die Qualifikation bis in die dritte Runde.

An seinem 29. Geburtstag konnte sich Sebastian Ofner nicht mit dem Einzug in das Achtelfinale belohnen. Nach dem starken Auftritt in der zweiten Runde von Rom gegen Francis Tiafoe, ist gegen Francisco Cerundolo Endstation für den besten ÖTV-Profi.

Schon direkt zu Beginn der Partie stellten sich die Vorzeichen auf eine Niederlage. Francisco Cerundolo nutzte die erste Möglichkeit bei Aufschlag Ofners zum Break und kontrollierte die Partie fortlaufend. Mit einem weiten Break machte der Argentinier den Deckel auf den ersten Satz.

Ofner im zweiten Satz stabiler

In den zweiten Satz fand Sebastian Ofner deutlich besser rein und konnte bis zur Mitte des Abschnitts die Partie offenhalten. Dann schlug Francisco Cerundolo erneut zu und sorgte damit für die endgültige Vorentscheidung. Zu stabil präsentierte sich der der 18. des aktuellen ATP-Rankings und ließ so auch weiterhin seinem Kontrahenten keine Chance auf eine Rückkehr in das Match. Nach 77 Minuten gingen beide Duellanten zum Handshake an das Netz.

Im Achtelfinale wird Cerundolo nach seinem Sieg gegen den Österreicher mit hoher Wahrscheinlichkeit Jannik Sinner herausfordern dürfen, der am späten Nachmittag zuvor noch gegen Jesper de Jong bestehen muss.

Für Sebastian Ofner endet am persönlichen Ehrentag die Reise in Rom. Das Fazit dürfte nach überstandener Qualifikation und zwei Siegen im Hauptfeld trotz der heutigen Niederlage positiv ausfallen.