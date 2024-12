United Cup: Kasachstan feiert Auftakterfolg über Spanien

Kasachstan hat beim United Cup einen 2:1-Auftakterfolg über Spanien eingefahren. Zur wertvollsten Spielerin avancierte dabei Elena Rybakina.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.12.2024, 08:45 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina zeigte eine starke Leistung

Das kasachische Team hat bei seiner ersten Teilnahme am United Cup sogleich seinen ersten Erfolg eingefahren. Die von Elena Rybakina angeführte Auswahl setzte sich am Freitag im ersten Match der neuen Tennis-Saison gegen Spanien knapp mit 2:1 durch.

Dabei hatte Pablo Carreno Busta die Iberer in Perth zunächst noch in Führung gebracht. Der 33-Jährige, der zuletzt lange mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte, gewann gegen Alexander Shevchenko mit 6:2 und 6:1.

Rybakina mit starken Leistungen

Danach schlug jedoch die Stunde von Elena Rybakina. Die Wimbledon-Siegerin von 2022, die ab dieser Saison auf die Expertise von Goran Ivanisevic baut, setzte sich im Einzel nach einer starken Leistung gegen Jessica Bouzas Maneiro mit 6:2 und 6:3 durch.

Auch im entscheidenden Mixed-Doppel durfte Rybakina jubeln. An Shevchenkos Seite besiegte sie Yvonne Cavalle-Reimers/Carreno Busta in einem äußerst engen Match mit 7:6 (4), 6:7 (2) und 10:7. Damit führt Kasachstan die Gruppe C, in der auch noch Griechenland vertreten ist, nach dem ersten Spieltag an.