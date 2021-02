Australian Open 2021: Alexander Zverev stürmt ins Achtelfinale

Alexander Zverev ist nach einer starken Vorstellung in das Achtelfinale der Australian Open 2021 eingezogen. Die deutsche Nummer eins besiegte Adrian Mannarino mit 6:3, 6:3 und 6:1. Zverev spielt am Sonntag gegen Dusan Lajovic. Hier das Match zum Nachlesen im Live-Ticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.02.2021, 11:40 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht in Melbourne im Achtelfinale

Vorbei die Zeiten, in denen Alexander Zverev in den ersten Runden eines Grand-Slam-Turniers unnötig viel Energie gelassen hat. Die ihm dann in den späteren Runden gegen die wirklich großen Namen abgegangen ist. Zverev gewann auch sein drittes Match bei den Australian Open souverän, schlug Adrian Mannarino uach im insgesamten sechsten Duell gegeneinander, diesmal mit 6:3, 6:3 und 6:1. Damit zog Zverev wie schon 2020 in das Achtelfinale ein, wo er auf Dusan Lajovic trifft, der Pedro Martinez in vier Sätzen bezwang.

Die ersten Breakchancen im Match hatte zwar der Franzose, Zverev wehrte diese im fünften Spiel aber schmucklos ab. Und ging sofort danach mit 4:2 in Führung. Der an Position sechs gesetzte Deutsche dominierte nach Belieben - nicht nur mit seinem Aufschlag, sondern auch die längeren Ballwechsel. Der zweite Satz ging ebenso schnell an den Favoriten.

Zverev am Sonntag vor leeren Rängen

Der in Durchgang drei sogar noch einmal an Tempo zulegte. Auch weil Mannarino sich mit der Niederlage abgefunden hatte. Mit seiner vierten gegen Zverev innerhalb weniger Monate übrigens: Im Herbst 2020 waren sich die beiden bei den US Open, in Köln und in Paris-Bercy gegenüber gestanden, immer mit dem besseren Ende für Zverev. So auch in Melbourne. Nach einer Spielzeit von nur 1:43 Stunden machte Zverev mit einem Ass den Sack zu.

Das Achtelfinale am Sonntag gegen entweder Lajovic oder Martinez wird Zverev in einem leeren Stadion spielen. Die Regionalregierung von Victoria verhängte ab Samstag nämlich einen zumindest fünftägigen Lockdown für Melbourne, aum die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern.

Er hätte zwar nicht perfekt gespielt, aber sein Körper würde immer besser werden, erklärte Zverev im Anschluss im Interview mit Eurosport. Beim ATP Cup hatte ihn im Match gegen Daniil Medvedev eine Verletzung behindert.

Hier das Einzel-Tableau der Männer

Top Video