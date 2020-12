Australian Open 2021: Crown Hotel wohl Quarantäne-Zentrum - Training soll möglich sein

In Melbourne wird weiter beraten, eine Entscheidung um den Start der Australian Open wird zeitnah erwartet. Ein Hotel für die Quarantäne-Zeit steht indes wohl schon fest.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.12.2020, 11:11 Uhr

© Getty Images

Wann beginnen die Australian Open 2021? Es ist die große Frage im Tennisbusiness zurzeit - für Fans und Spieler. Denn die müssten bald auch ihre Flüge buchen. Während ab dem 7. Dezember erstmals seit Juli wieder internationale Flüge in Melbourne landen dürfen, wird um einen Anreisezeitpunkt für die Masse an Tennisspielern noch diskutiert.

Australiens Bundesstaat Victoria ist seit gut einem Monat nun ohne COVID-19-Neuansteckung, diese Errungenschaft will die dortige Regierung nicht aufs Spiel setzen. Die Verhandlungen mit Tennis Australia (TA) und dem Department of Health and Human Services (DHHS) um eine sichere Durchführung der Australian Open - und der Zeit zuvor - laufen. Der ursprünglich als Starttermin der Hauptfeldspiele geplante 18. Januar 2021 scheint hierbei so gut wie vom Tisch, wahrscheinlicher ist eine Verschiebung um eine oder eher zwei bis drei Wochen.

Klar scheint nun eines der zwei oder drei Hotels, in dem die anreisenden Spieler die Quarantänezeit verbringen sollen: das Crown Promenade, möglicherweise auch das Crown Towers in Southbank, nur rund zehn Autominuten von der Anlage der Australian Open entfernt. Darüber berichten mehrere australische Medien. Die Spieler und ihr Anhang sollen direkt zwischen Hotel und Anlage verkehren können, um in der Quarantänezeit zu trainieren.

Australian Open: Keine privaten Unterkünfte

Im Gegensatz zu den US Open, wo Spieler auch private Unterkünfte mieten konnten (Novak Djokovic und Serena Williams taten dies), wird die Hotelquarantäne wohl verpflichtend sein, wie es heißt. Die sei vom DHHS in den Verhandlungen mit Tennis Australia und der Regierung Victorias so gefordert. (Auch bei den French Open waren private Unterkünfte untersagt.)

Die Frage um die Quarantänezeit und Trainingsmöglichkeiten hierin ist wohl die entscheidende, um die es aktuell geht. "Du kannst keinen zweiwöchigen harten Lockdown durchziehen und dabei bereit für die Australian Open werden", hatte der australische Tennisprofi John Millman kürzlich erklärt. "Ich denke, das würde keiner der internationalen Spieler mitmachen. Der Körper zahlt schließlich die Rechnungen. Und dann wäre man einem hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt. Man kann nicht von Null auf Hundert gehen, das wäre ein zu großes Risiko."

Am Dienstagabend Ortszeit in Australien meldete sich nun auch Turnierchef Craig Tiley zu Wort. Fazit: Man sei nach wie vor in Gesprächen für eine sichere Durchführung des Turniers und hoffe, die Details bald zu finalisieren und zu verkünden.