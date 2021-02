Australian Open 2021: Dominic Thiem verliert im Achtelfinale gegen Grigor Dimitrov

Dominic Thiem ist im Achtelfinale der Australian Open 2021 ausgeschieden. Der Weltranglisten-Dritte unterlag Grigor Dimitrov mit 4:6, 4:6 und 0:6. Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2021, 08:21 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Sonntag in Melbourne

Nichts wird es mit dem neuerlichen Einzug von Dominic Thiem in das Endspiel der Australian Open: Der Vorjahresfinalist zeigte gegen Grigor Dimitrov eine über weite Strecken schwache Leistung und musste sich nach dem 4:6, 4:6 und 0:6 vom ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres 2021 verabschieden.

Dabei hatte es nicht schlecht begonnen. Dass Dominic Thiem den ersten Satz dennoch nicht gewann, mutete angesichts des Spielverlaufs erstaunlich an. Thiem ging mit 3:1 in Führung, verlor danach allerdings zweimal seinen Aufschlag. Obwohl er zahlreiche Chancen hatte, das Break zu bestätigen bzw. wieder in Führung zu gehen. Dimitrov nahm dankend an, gewann mit 6:4. Thiem dagegen benötigte neue Schuhe.

Diesmal kein Comeback von Thiem

Dasselbe Spiel in Durchgang zwei: Wieder ging Thiem mit 3:1 in Führung, wieder konnte er das Break trotz Chancen dazu nicht bestätigen. Wieder schaffte es Dimitrov ein zweites Mal, sich den Aufschlag von Thiem zu holen, diesmal zum 5:4. Der Bulgare servierte humorlos zur 2:0-Satzführung aus.

In Runde drei hatte Dominic Thiem gegen Nick Kyrgios ein derartiges Defizit wieder aufgeholt, gegen Dimitrov begann der dritte Durchgang dagegen äußerst unangenehm mit einem Aufschlagverlust. Nachdem Dimitrov zum 3:0 erneut zuschlagen konnte, deutete nichts mehr auf ein Comeback des Weltranglisten-Dritten hin. Zumal Dimitrov, der zuletzt 2017 im Halbfinale der Australian Open gestanden hatte, nunmehr das Match dominierte. So sehr, dass er im dritten Akt sogar die Höchststrafe verteilte. Nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit musste Thiem zur Gratulation ans Netz kommen.

Im Viertelfinale wartet mit Aslan Karatsev nun der Überraschungsmann des Turniers auf Dimitrov. Der Russe, der erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers steht, drehte sein Match gegen Félix Auger-Aliassime noch, gewann mit 3:6, 1:6, 6:3, 6:3 und 6:4.

Im On-Court-Interview erklärte Dimitrov, dass er immer gerne gegen Dominic Thiem spiele. der auch ein guter Freund abseits des Courts sei. Und heute sei einfach einer jener Tage gewesen, an dem bei ihm alles ging. Und bei seinem Gegner nur wenig.

