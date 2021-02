Australian Open 2021: Elina Svitolina stoppt Cori Gauff

Elina Svitolina hat mit einem souveränen Erfolg gegen Cori Gauff die dritte Runde der Australian Open 2021 erreicht. Die Ukrainerin gewann mit 6:4 und 6.3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.02.2021, 12:09 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina steht in Runde drei

Wenn man sich eine Gegnerin schnitzen müsste, die Cori Gauff gar nicht liegt, dann käme man wohl sehr schnell auf Elina Svitolina: gut zu Fuß, sicher in den Grundschlägen, gnadenlos, wenn es eng wird. Dass die routinierte Ukrainerin also mit 6:4 und 6:3 in die dritte Runde einzog, war keine große Überraschung. Im vergangenen Jahr hatte Gauff noch Titelverteidigerin Naomi Osaka aus dem Wettbewerb geworfen. Die damals mit einer Vielzahl von leichten Fehlern auch gnädig mithalf.

Die Aussichten von Svitolina, die von Freund Gael Monfils angefeuert wurde, sind nun nicht schlecht: In Runde drei geht es gegen Yulia Putintseva, danach entweder gegen Kristina Mladenovic oder die Siegerin der Partie zwischen Jessica Pegula und Samantha Stosur.

Ausgeschieden ist am Donnerstag die Siegerin von 2020: Sofia Kenin unterlag Kaia Kanepi glatt mit 3:6 und 2:6. Kanepi spielt nun gegen Donna Vekic aus Kroatien. Turnierfavoritin Ashleigh Barty hatte gegen Daria Gavrilova zu kämpfen und bekommt auch in Runde drei eine fordernde Aufgabe: Ekaterina Alexandrova aus Russland.

