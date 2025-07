WTA Montreal: Osaka dreht Partie gegen Samsonova

Nach zwei abgewehrten Matchbällen drehte die Japanerin Naomi Osaka beim WTA-1000-Turnier in Montreal ihre Zweitrunden-Partie gegen Liudmila Samsonova noch zu ihren Gunsten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.07.2025, 00:38 Uhr

© Getty Images Nach zwei abgewehrten Matchbällen schaffte Naomi Osaka in Montreal den Comeback-Sieg gegen Liudmila Samsonova.

Mit ausgeglichener 2:2-Bilanz ging Liudmila Samsonova beim WTA-1000er-Event in Montreal in ihre Zweitrunden-Begegnung gegen die Japanerin Naomi Osaka. Und die an Position 13 geführte Russin fand auch besser in die Partie. Nachdem die 26-jährige ihrer Gegnerin gleich im ersten Spiel den Aufschlag abnehmen konnte, musste sie bei eigenem Service nur eine Break-Möglichkeit abwehren, um sich den ersten Durchgang zu sichern.

Auch im zweiten Akt erspielte sich Samsonova eine frühe Führung und servierte beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn. Nachdem sie jedoch zwei Matchbälle nicht nutzen konnte, drehte Osaka mit ihren druckvollen Schlägen auf und besiegelte im Tiebreak mit ihrem zweiten Satzball den Satzgleichstand.

Mit dem Momentum im Rücken konnte Osaka ihrer Gegnerin gleich das Service abnehmen und baute die Führung mit Doppel-Break auf 4:1 aus. Zwar konnte Samvonova zwischenzeitlich ein Break zurückholen, musste aber zum Abschluss erneut ihren Aufschlag zur finalen 6:4, 6:7 (6), 3:6-Niederlage nach 2:37 Stunden abgeben. In der dritten Runde bekommt es Osaka entweder mit der ehemaligen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland oder der Mexikanerin Renata Zarazua zu tun.

Kessler stoppt Joint

Beendet ist das Turnier dagegen für die Überraschungsspielerin Maya Joint. Nach ihrem Erfolg gegen die Washington-Championesse Leylah Fernandez musste sich die Australierin der an Position 28 geführten McCartney Kessler mit 6:4, 4:6, 3:6 beugen. In der nächsten Runde trifft die US-Amerikanerin auf die an Nr. 4 gesetzte Mirra Andreeva, die von der Absage der Kanadierin Bianca Andreescu nach ihrer Knöchelverletzung im Match gegen Barbora Krejcikova profitierte.

Sevastova kämpft sich durch, Tauson souverän

Eine kämpferische Leistung zeigte Anastasija Sevastova. Gegen die an Nr. 25 gesetzte Polin Magda Linette fand die in der Steiermark lebende Lettin immer wieder spielerische Lösungen und triumphierte nach 2:20 Stunden mit 6:3, 4:6, 6:4. Im Schnelldurchgang ging es dagegen für die an Position 16 gelistete Clara Tauson. Gegen die Italienerin Lucia Bronzetti dominierte die Dänin von Beginn an und siegte nach 75 Minuten mit 6:1, 6:2.

