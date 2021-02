Australian Open 2021: Erfolgreiches Comeback von Bianca Andreescu

Nach mehr als 15 Monaten Pause ist Bianca Andreescu erfolgreich auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Die Kanadierin besiegte in der ersten Runde der Australian Open 2021 Mihaela Buzarnescu mit 6:2, 4:6 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2021, 09:16 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu ist wieder da

Die Besonderheiten des Ranking-Systems in Corona-Zeiten bringen es mit sich, dass Bianca Andreescu als Nummer acht in die Australian Open gestartet ist. Und das, obwohl die US-Open-Siegerin 2019 mehr als 15 Monate lang aufgrund verschiedener Verletzungen kein Match bestreiten konnte. Nun aber ist Andreescu zurück und bestand in Melbourne gleich die erste Bewährungsprobe, indem sie Mihaela Buzarnescu in drei Sätzen besiegte. Sie wäre "super, super happy", erklärte Andreescu nach ihrem Sieg. Und wollte sich auch bei ihrem Team bedanken. Das allerdings hatte sich schon in die Katakomben aufgemacht.

Als nächste Aufgabe wartet auf die 20-Jährige Su-Wei Hsieh, in Runde drei könnte es gegen Venus Williams gehen. Letztere hat am Montag die erste Partie in der Margaret Court Arena gegen Kirsten Flipkens gewonnen.

Ob Andreescu aber in Melbourne ihren zweiten Grand-Slam-Titel holen kann? Leichte Zweifel sind angebracht. Zumal Naomi Osaka und Serena Williams, beide ebenfalls in der unteren Hälfte des Tableaus, zum Auftakt am Montag überzeugen konnten.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen