Australian Open 2021: Jennifer Brady im Finale gegen Naomi Osaka

Jennifer Brady hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Karolina Muchova erstmals das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Dort trifft die US-Amerikanerin am Samstag auf Naomi Osaka, die gegen Serena Williams gewann.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2021, 07:52 Uhr

© Getty Images Jennifer Brady am Donnerstag in Melbourne

Schon vor dem zweiten Halbfinale am Donnerstag in Melbourne war klar, dass es ein neues Gesicht im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers geben würde: Weder Jennifer Brady noch Karolina Muchova hatten es bei einem der vier größten Turniere im Tennissport bis dato ins Finale geschafft. Am Ende war es die vom Deutschen Michael Geserer betreute US-Amerikanerin Brady, die sich mit 6:4, 3:6 und 6:4 durchsetzen konnte.

Brady vergab im letzten Spiel zunächst zwei Matchbälle, musste sogar noch drei Breakchancen der Tschechin abwehren. Nach sechsmaligem Einstand nutzte Brady aber ihre fünfte Chance auf den Matchgewinn.

Im Endspiel am Samstag (09:30 Uhr, live bei ServusTV in Österreich, Eurosport und in unserem Liveticker) wartet mit Naomi Osaka nun die Siegerin von 2019. Osaka besiegte Serena Williams mit 6:3 und 6:4 und gewann damit ihr 13. Match bei einem Grand-Slam-Turnier in Folge. Brady und Osaka haben zuletzt bei den US Open im Sommer 2020 gegeneinander gespielt. Damals gewann die Japanerin die Halbfinal-Partie. Am Samstag steht nun noch mehr auf dem Spiel. Muchova hatte im Viertelfinale in Melbourne den Traum vom Heimsieg von Ashleigh Barty beendet.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen

