Australian Open 2021: Mertens und Sabalenka holen Titel im Doppel

Elise Mertens und Aryna Sabalenka haben mit einem 6:2 und 6:3 gegen Barbora Krejcikova und Katarina Siniakova den Doppel-Titel bei den Australian Open 2021 geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2021, 08:27 Uhr

© Getty Images Elise Mertens und Aryna Sabalenka haben die Australian Open 2021 gewonnen

Das Ende des Finales im Doppel der Frauen geriet beinahe skurril: Elise Mertens und Aryna Sabalenka hatten alle Chancen auf den Sieg, waren zunächst aber nicht in der Lage, ihre Möglichkeiten auch zu verwerten. Vor allem Mertens ließ im allerletzten Spiel erstaunlich viel liegen. Zum Glück für die Belgierin und ihre Partnerin aus Belarus legte Siniakova schließlich einen Rückhandball ins Aus. Und Mertens und Sabalenka konnten ihren fünften gemeinsamen Turniersieg feiern, den zweiten bei einem Grand-Slam-Turnier nach den US Open 2019.

Mertens/Sabalenka waren an Position zwei gesetzt in das erste Major des Jahres gegangen, Krejcikova/Siniakova einen Rang dahinter. Die Turnierfavoritinnen, Su-Wei Hsieh und Barbora Strycova, waren schon in Runde zwei überraschend gegen Darija Jurak und Nina Stojanovic ausgeschieden.

Aryna Sabalenka war auch als eine der Favoritinnen in den Einzel-Wettbewerb gegangen, unterlag in Runde vier aber Serena Williams. Mertens verlor im selben Turnierstadium gegen Karolina Muchova. Nach ihrem Erfolg gaben die Doppel-Champions aber bekannt, dass sie in naher Zukunft mehr Fokus auf ihre Einzel-Karrieren legen und nur noch zu besonderen Anlässen miteinander spielen wollen.

Hier das Doppel-Tableau der Frauen

