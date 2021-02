Australian Open 2021: Serena mit Problemen, Mugurua und Sabalenka im Eiltempo

Bei den Australian Open 2021 haben sich am Freitag in der Day Session die Favoritinnen wie Serena Williams, Aryna Sabalenka und Garbine Muguruza durchgesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.02.2021, 10:10 Uhr

© Getty Images Auf Serena Williams warten nun die wirklich harten Brocken

Wie schon in den ersten Runden hatten es einige Frauen bei den Australian Open auch am Freitag extrem eilig, wieder unter die Dusche zu kommen. Wie etwa Garbine Muguruza, die sich mit dem 6:1 und 6:1 gegen Zarina Diyas nur 56 Minuten lang aufhielt. Etwas ausführlicher musste sich Marketa Vondrousova mit Sorana Cirstea beschäftigen, gewann aber nach 85 Minuten ebenso ungefährdet mit 6:4 und 6:2. Die Margaret Court Arena war also schon sehr früh wieder frei (Woraus Pablo Carreno Busta und Grigor Dimitrov das Beste machten: Deren erstes Spiel dauerte mehr als fünf Minuten an. Der Spanier musste allerdings nach einem Satz aufgeben.)

In der Rod Laver Arena ließ es Aryna Sabalenka nicht weniger hurtig angehen. 6:3 und 6:1 nach 60 Minuten gegen Ann Li, die Weißrussin, die vor der Quarantäne in Melbourne eine Siegesserie von 15 Matches hingelegt hatte, muss man für das erste Major des Jahres auf dem Zettel haben.

Serena mit Comeback im ersten Satz

Serena Williams dagegen hatte mit Anastasia Potapova alle Hände voll zu tun. Im ersten Satz lag die US-Amerikanerin mit einem Break im Rückstand, Potapova half beim Comeback mit fünf Doppelfehlern in einem einzigen Aufschlagspiel kräftig mit. Und ließ sich auch im Tiebreak des ersten Satzes in Sachen Eigenfehler nicht lumpen.

Serena bestritt auch bei ihrem dritten Auftritt ein Match der Day Session, Tochter Olympia benötigt abends offenbar die Aufmerksamkeit ihrer Mutter. Aufmerksam musste auch die 23-malige Major-Siegerin bleiben: Denn Potapova holte sich zu Beginn von Durchgang zwei gleich ein Break, das Williams aber umgehend ausglich. Serena zog auf 4:1 davon, Potapova ließ die Physiotherapeutin holen. Und fand nicht mehr ins Match zurück. Die Favoritn gewann nach 97 Minuten Spielzeit mit 7:6 (5) und 6:2 und trifft im Achtelfinale am Sonntag auf Sabalenka. Aufgrund des fünftägigen Lockdowns in Melbourne dann allerdings ohne Fans auf den Tribünen.

Was Su-Wei Hsieh vermutlich egal sein wird: Die Koreanerin besiegte Sara Errani in drei Sätzen und zog ebenfalls in die vierte Runde ein. Und das, nachdem sie im Entscheidungssatz schon mit 3:5 zurück gelegen hatte.

