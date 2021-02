Australian Open 2021: Serena Williams nach Sieg über Sabalenka im Viertelfinale

Serena Williams hat das Viertelfinale bei den Australian Open 2021 erreicht. Die US-Amerikanerin schlug Aryna Sabalenka mit 6:4, 2:6, 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2021, 07:26 Uhr

© Getty Images Serena Williams am Sonntag in Melbourne

Gegen Ende des zweiten Matches in der Rod Laver Arena am Sonntagnachmittag wurde es noch einmal richtig laut. Nicht, dass Serena Williams und Aryna Sabalenka sich davor in Sachen akustische Begleitung ihrer Schläge zurückgehalten hätten - je näher aber die Entscheidung rückte, desto euphorischer schrien die beiden ihre Freude nach gelungenen Schlägen ihre Freude in das leere Rund. Geradezu verhalten reagierte Serena dann allerdings auf den Matchball, der an ihr vorbei ins Aus segelte: Die 23-malige Major-Siegerin gewann mit 6:4, 2:6 und 6:4 und spielt im Viertelfinale entweder gegen Iga Swiatek oder Simona Halep.

Sie hätte immer das Gefühl gehabt, dass sie gut im Match sei, auch wenn sie hier und da mit ihren Schlägen knapp daneben lag. Gegen Halep oder Swiatek erwartet die 39-jährige US-Amerikanerin jedenfalls ein komplett anderes Spiel als gegen Sabalenka. Das Tempo der Frau aus Belarus ist auf der WTA-Tour fast unerreicht.

In den ersten beiden Achtelfinal-Matches am Sonntag hatten sich Naomi Osaka und Su-Wei Hsieh durchgesetzt. Während Osaka gegen Garbine Muguruza beim 4:6, 6:4 und 7:5 zwei Matchbälle abwehren musste, gewann Hsieh gegen Marketa Vondrousova glatt mit 6:4, 6:2.

