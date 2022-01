Australian Open 2022: Alexander Zverev vs Denis Shapovalov im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev(ATP-Nr. 3) trifft im Achtelfinale der Australian Open 2022 auf Denis Shapovalov (ATP-Nr. 14) - ab 5 Uhr MEZ live und im Livestream auf Eurosport sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.01.2022, 18:31 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Denis Shapovalov

Alexander Zverev ist mittlerweile die Stabilität in Person: Zum neunten Male in Folge steht der Hamburger im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers, und das ist speziell im Hinblick auf seine frühen Jahre erstaunlich. Da hatte sich Zverev doch oft mehr schlecht als recht durch die erste Woche gequält - und entweder auf dem Weg verloren oder am Anschluss, entkräftet von zu vielen Fünfsatz-Matches.

Bei den Australian Open hat Zverev seine Pflichtaufgaben hervorragend erfüllt, allesamt in drei Sätzen, wenn auch nach einem Stotterstart gegen Daniel Altmaier in Runde 1. Der Rhythmus stimmt also beim Deutschen, er sei "voller Energie", wie er verriet. Und in einem möglichen Viertelfinale... würde ein doch sehr ansprechendes Spielchen gegen Rafael Nadal warten.

Zverev-Gegner Shapovalov musste sich bislang mehr quälen

Zunächst aber geht's gegen Denis Shapovalov, und der Kanadier hatte bislang deutlich mehr Mühe: Vier Sätze zum Auftakt gegen Laslo Djere, fünf Durchgänge in Runde 1 gegen Soonwoo Kwon, gegen den er schon mit 1:2 nach Sätzen zurücklag, und wieder vier Sätze gegen Reilly Opelka danach.

Die Partie bringt ihre Spannung auch aufgrund ihrer engen Bilanz mit sich: Zverev führt im direkten Vergleich gegen Shapovalov mit 4:2, 2019 beim Paris-Masters und 2020 beim ATP Cup siegte der Kanadier. Und 2021, ebenfalls dort, kam Zverev nur mit einem Sieg im Tiebreak des dritten Satzes durch.

Wann kommt Zverev gegen Shapovalov?

Das Achtelfinal-Match zwischen Alexander Zverev und Denis Shapovalov ist nicht vor 5 Uhr in der Margaret Court Arena angesetzt, ab 3 Uhr bespielen sich dort zunächst Jessica Pegula und Maria Sakkari.

Eurosport überträgt live im TV und via Stream im Eurosport Player. Im Liveticker seid ihr bei uns dabei!