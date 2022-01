Australian Open 2022: Alle Infos, TV, Favoriten, Auslosung, Preisgeld

Am Montag, 17. Januar 2022, beginnen in Melbourne die Australian Open 2022. Hier gibt es alle Infos zum ersten Major der Saison.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.01.2022, 06:36 Uhr

© Getty Images Das Siegerbild 2021 bei den Männern: Novak Djokovic und Daniil Medvedev

Wer sind die Favoriten bei den Australian Open 2022?

Bei den Männern deutet viel auf einen Dreikampf zwischen Novak Djokovic, Daniil Medvedev und Alexander Zverev hin. Djokovic und Medvedev haben im vergangenen Jahr das Endspiel bestritten, mit dem besseren Ende für den Serben. Hinter dem Start von Djokovic steht allerdings nach wie vor ein Fragezeichen. Außenseiterchancen dürfen sich eventuell Matteo Berrettini und Stefanos Tsitsipas ausrechnen, nach den starken Leistungen beim ATP Cup reisen auch Jannik Sinner, Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov mit viel Selbstvertrauen an. Rafael Nadal könnte auch ein Wörtchen um den Sieg mitreden.

Bei den Frauen startet Naomi Osaka als Titelverteidigerin. Über die aktuelle Form der Japanerin lässt sich wenig sagen. Osaka zog sich aus dem Vorbereitungsturnier in Melbourne vor dem Halbfinale zurück. Ashleigh Barty dagegen wusste in Adelaide zu überzeugen. Nicht vergessen darf man Garbine Muguruza, die in Melbourne vor zwei Jahren im Finale stand.

Wer fehlt 2022 in Australien?

Von den (ehemaligen) Top-Männern werden Dominic Thiem und Roger Federer in Melbourne fehlen. Thiem startet sein Comeback Anfang Februar in Südamerika, Federer wird noch einige Monate lang kein Wettkampf-Tennis spielen.

Auf Seiten der Frauen hat neben ein paar anderen Bianca Andreescu, US-Open-Siegerin von 2019, auf eine Reise nach Australien verzichtet.

Wo gibt es die Australian Open im TV und Livestream?

Eurosport überträgt wie schon in der vergangenen Jahren alle Matches live im TV und Livestream. Beginnend ab Montag, 17. Januar, jeweils ab 01:00 Uhr.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung für die Australian Open 2022 wird am Donnerstag, 13. Januar, durchgeführt.

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Das Preisgeld für die einzelnen Runden bei den Australian Open 2022 im Einzel sieht bei den Frauen und Männern wie folgt aus (alle Angaben in Australischen Dollar):

SiegerIn 4.400.000.- FinalistIn 2.200.000.- Halbfinale 1.100.000.- Viertelfinale 600.000.- Achtelfinale 300.000.- Dritte Runde 180.000.- Zweite Runde 140.000.- Erste Runde 90.000.-