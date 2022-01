Australian Open 2022 live: Ashleigh Barty vs. Madison Keys im TV, Livestream und Liveticker

Ashleigh Barty trifft im Halbfinale der Australian Open auf Madison Keys. Die Partie gibt es ab 9:30 Uhr live im TV und Stream bei Eurosport. Hier findet ihr den Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.01.2022, 20:30 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty trifft im Halbfinale auf Madison Keys

Ashleigh Barty präsentierte sich bei den Australian Open in ihren ersten fünf Partien makellos. Im Halbfinale trifft die Weltranglistenerste nun auf Madison Keys, die sich in dieser Saison bislang ebenfalls von ihrer besten Seite zeigte. Im Head to Head führt die Australierin mit 2:1.

Barty vs. Keys - wo es einen Livestream gibt

Das Halbfinalduell zwischen Ashleigh Barty und Madison Keys ist als erste Partie in der Night Session angesetzt und gibt es ab 9:30 Uhr live im TV und Stream bei Eurosport. Hier findet ihr den Matchtracker.

Zum Einzel-Tableau der Damen