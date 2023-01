Australian Open 2023: Iga Swiatek schlägt Jule Niemeier nach großem Kampf

Iga Swiatek hat Jule Niemeier nach großem Kampf besiegen können. Die Polin siegte in zwei umkämpften Sätzen mit 6:4 und 7:5 und steht in der zweiten Runde der Australian Open 2023 (Hier könnt ihr das Match im Re-Live nachlesen).

von SID

zuletzt bearbeitet: 16.01.2023, 11:41 Uhr

Iga Swiatek traf in Runde eins der Australian Open auf Jule Niemeier

Jule Niemeier hat die erhoffte Revanche gegen Iga Swiatek bei den Australian Open verpasst. Die 23 Jahre alte Dortmunderin unterlag der Weltranglistenersten aus Polen in ihrem Erstrundenduell am Montag 4:6, 5:7.

Schon bei den US Open in New York hatte die deutsche Nummer eins Swiatek im Achtelfinale herausgefordert und in drei Sätzen verloren. "Ich will natürlich eine Revanche und das Match gewinnen", hatte Niemeier nun in Melbourne gesagt, sie konnte ihr Vorhaben aber nicht umsetzen.

Zuvor waren bereits Grand-Slam-Debütantin Eva Lys und Tamara Korpatsch (beide Hamburg) ausgeschieden. Lys unterlag der Spanierin Cristina Bucsa 6:2, 0:6, 2:6, Korpatsch musste sich der Britin Emma Raducanu, US-Open-Siegerin von 2021, 3:6, 2:6 geschlagen geben.

