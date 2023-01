Australian Open 2023: Jannik Sinner und Hubert Hurkacz stark, Otte bereits raus

Jannik Sinner und Hubert Hurkacz haben bei den Australian Open 2023 ungefährdete Auftaktsiege gefeiert. Oscar Otte hingegen musste sich dem 17-jährigen Shan Juncheng geschlagen geben.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 16.01.2023, 06:58 Uhr

Jannik Sinner hat bei den Australian Open 2023 einen Auftaktsieg gefeiert

Jannik Sinner und Hubert Hurkacz sind zwar bestimmt nicht zum Kreis der absoluten Topfavoriten bei den Australian Open 2023 zu zählen, die beiden Top-15-Spieler sind jedoch zwei Männer, bei denen die Reise - stimmen die Umstände - durchaus weit gehen kann. Diesen Eindruck jedenfalls vermittelten die Auftaktmatches des Italieners und des Polens.

Hubert Hurkacz siegte gegen Pedro Martinez, hatte im ersten Durchgang noch etwas zu kämpfen, gab sich nach dem gewonnenen Tiebreak mit 6:2 und 6:2 aber keine Blöße mehr. Jannik Sinner hingegen fegte Rückkehrer Kyle Edmund regelrecht vom Platz: Der Südtiroler gab beim 6:4, 6:0 und 6:2-Sieg gar nur sechs Spiele ab.

Shapovalov und Korda weiter

Zwei Herren, die in der Vorbereitung auf die Australian Open 2023 durchaus gute Leistungen zeigten, Sebastian Korda und Denis Shapovalov, feierten unterdessen ebenfalls Auftakstiege. Zwar mussten die beiden Nordamerikaner jeweils im zweiten Durchgang den Satzausgleich hinnehmen, in der Folge ließen sowohl Shapovalov gegen Dusan Lajovic als auch Korda gegen Cristian Garin rein gar nichts mehr anbrennen.

Ein bitteres Erstrundenaus setzte es indes für Oscar Otte: Die 29 Jahre alte deutsche Nummer zwei musste sich dem erst 17-jährigen Chinesen Shang Juncheng mit 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 5:7 geschlagen geben. Der Kölner verpasste damit auch in seinem insgesamt vierten Match in diesem Jahr einen Sieg und sucht nach seiner Form.

Otte scheitert an Youngster

Otte hatte von Beginn an Probleme mit Shang, dem jüngsten Qualifikanten bei einem Grand Slam seit dem heutigen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz 2021 in Melbourne. Der Weltranglisten-194. servierte konstant und hatte eine gute Länge in seinen aggressiven Grundlinienschlägen, Otte fehlte dagegen lange der Rhythmus. Erst im dritten Satz schaffte es der Davis-Cup-Spieler, die Kontrolle häufiger zu übernehmen und spielte im Tiebreak seine Aufschlagstärke aus. Doch sein Kontrahent ließ sich davon nicht beeindrucken und setzte sich durch.

