Australian Open 2024: Korpatsch überwindet Auftakthürde in der Quali

Mit einer kämpferischen Leistung besiegte Tamara Korpatsch in der ersten Qualifikations-Runde der Australian Open 2025 die Italienerin Nuria Brancaccio in einem wahren Achterbahn-Match und löste damit als dritte Spielerin aus Hamburg das Ticket für die zweite Runde.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.01.2025, 06:49 Uhr

Nachdem Tamara Korpatsch bereits je einen Hauptfeldsieg bei jedem der vier Grand-Slam-Turniere vorzuweisen hat, muss sich die Hamburgerin in diesem Jahr bei den Australian Open in der Qualifikation beweisen. Den Auftakt dafür bestritt sie heute gegen die Italienerin Nuria Brancaccio, die aktuell auf Position 183 in der Weltrangliste geführt ist und der sie auf der Tour bislang noch nie gegenüberstand.

Dabei legte die 29-jährige Korpatsch einen Auftakt nach Maß auf den Court, indem sie sich nach einem sicheren Aufschlagspiel das erste Break sichern und den Vorsprung auf 4:2 transportieren konnte. Anschließend fixierte sie mit zwei Spielen in Folge bei nur einem Punktverlust den Gewinn des ersten Durchgangs.

Eine wahre Achterbahnfahrt erlebte Korpatsch im zweiten Akt. Nachdem sich ihre Gegnerin bei den windigen Bedingungen eine schnelle 2:0-Führung erspielen konnte, konterte die Weltranglisten-174. mit drei Spielgewinnen in Folge, um anschließend mit vier hintereinander abgegebenen Spielen den Satzausgleich, besiegelt mit einem Doppelfehler, zuzulassen.

Auch der dritte Satz blieb mit mehreren Aufschlagverlusten ein Wechselbad der Gefühle. Ab Mitte des Durchgangs übernahm Korpatsch mit ihrer Vorhand verstärkt die Initiative und triumphierte nach 2:22 Stunden mit 6:2, 3:6, 6:4. In der zweiten Runde sieht sie sich der Chinesin Sija Wei gegenüber, die in drei Sätzen die Oberhand gegen Aliaksandra Sasnovich behielt.

