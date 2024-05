Roland Garros 2024: Tamara Korpatsch verliert als letzte Deutsche in der zweiten Runde

Und damit ist keine deutsche Spielerin mehr in der Einzelkonkurrenz bei den French Open vertreten. Tamara Korpatsch scheitert mit 6:2 und 6:2 an der an sieben gesetzten Qinwen Zheng.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 30.05.2024, 23:41 Uhr

Die 29-jährige Tamara Korpatsch war als einzige deutsche Spielerin in die zweite Runde der French Open gekommen. Kerber, Siegemund, Niemeier, Maria und Lys scheiterten bereits in der ersten Runde. Korpatsch setzte sich bei ihrem Auftaktmatch in einem spannenden Drei-Satz-Krimi gegen die US-Amerikanerin Ashlyn Krueger mit 4:6, 6:4 und 7:6 (11:9) durch.

So ein starkes Comeback gelang der Deutschen heute leider nicht. Die Finalistin der diesjährigen Australian Open Zheng, nutzte ihre Chancen immer im richtigen Moment und blieb das ganze Match über konzentriert und dominierend. Die Spiele gingen sogar meistens über Einstand, doch Zheng konnte immer im entscheidenen Augenblick die Punkte machen und das Spiel für sich entscheiden. Insgesamt konnte die an sieben gesetzte Chinesin mehr Winner erzielen, wobei Korpatsch konsequent die bessere Aufschlagquote hatte. Letzendlich gewann Zheng glatt mit 6:2 und 6:2.

In der dritten Runde trifft Zheng auf die ungesetzte Elina Avanesyan, die den 70. Platz der Weltrangliste belegt.

