Zum zweiten Mal: Muchova feuert Trainer

Nach den enttäuschenden Ergebnissen bei den diesjährigen Grand-Slam-Turnieren zieht Karoline Muchova die Konsequenzen und trennt sich von ihrem langjährigen Coach Trainer Emil Misek.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 17.07.2025, 12:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Aus in der zweiten Runde bei den Australian Open, Aus in der ersten Runde von Roland Garros und Wimbledon – definitiv nicht die Ergebnisse, die sich die Weltranglisten-12. vorgestellt hatte.

Muchova zog am Dienstag die Konsequenzen aus ihrer Niederlagenserie und verkündete via Instagram die Trennung von ihrem langjährigen Coach Emil Misek. „Ich bin dankbar für alles, was wir auf und neben dem Platz geteilt haben. Zeit für ein neues Kapitel“, schrieb die letztjährige US-Open-Halbfinalistin.

Im Schlechten scheinen sich Muchova und Misek jedoch nicht getrennt zu haben. Man habe sich im Guten auseinandergelebt, wie Mesík gegenüber tschechischen Medien betonte. Es sei eine „wundervolle Etappe gewesen, die bis auf Platz acht der Weltrangliste geführt hat.“

Bereits zweite Trennung

Es ist bereits das zweite Mal, dass sich die Wege von Misek und Muchova trennen. 2017 arbeiteten die beiden erstmals zusammen – allerdings nur drei Jahre lang. 2022 fanden sie wieder zueinander und feierten gemeinsam große Erfolge: darunter der Finaleinzug bei den French Open 2023 sowie Halbfinalteilnahmen bei den US Open 2023 und 2024, die Muchova zurück an die Weltspitze führten.