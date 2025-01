Australian Open 2025: Angeschlagener Djokovic ringt Alcaraz nieder

Trotz sichtbar körperlicher Probleme in der Anfangsphase kehrte ein aggressiv spielender Novak Djokovic im Blockbuster-Viertelfinale der Australian Open gegen Carlos Alcaraz in das Match zurück und schaffte in vier Sätzen den Einzug ins Halbfinale gegen Alexander Zverev.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.01.2025, 15:07 Uhr

© Getty Images Mit einer Energieleistung schaffte ein angeschlagener Novak Djokovic in vier Sätzen den Einzug ins Halbfinale der Australian Open 2025.

Fast unermesslich hoch schien die Messlatte für die Viertelfinal-Begegnung bei den Australian Open 2025 zwischen dem Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic und dem vierfachen Major-Champion Carlos Alcaraz, schließlich lieferten sich die beiden Protagonisten im letzten Aufeinandertreffen ein beinahe episches Finale bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Etwas Nervosität herrschte bei beiden Spielern zu Beginn der Partie. Während der 21-jährige Alcaraz sein erstes Aufschlagspiel abgeben musste, konnte sein 37-jähriger Widersacher dieses im Anschluss bei eigenem Aufschlag nicht bestätigen. Im weiteren Verlauf steigerten sich beide Spieler und lieferten vermehrt die erhofften spektakulären Ballwechsel ab. Die Gangart bei Djokovic wirkte zwischen den Ballwechseln nicht mehr ganz rund und immer öfter quittierte er diese mit einem schmerzverzerrten Gesicht. Beim Stand von 4:4 stemmte sich der Serbe gegen den drohenden Aufschlagverlust und konnte diesen bei der dritten Break-Möglichkeit seines Gegners nicht mehr verhindern. Nach einer Behandlung des 24-fachen Grand-Slam-Siegers in den Katakomben servierte Alcaraz den Satz ohne Punktverlust aus und besiegelte mit einem Ass den Satzgewinn.

Mit Beginn des zweiten Akts erhöhte Djokovic vom Return an das Risiko und schaffte es, die Ballwechsel möglichst kurz zu halten. In Verbindung mit einer starken Aufschlagquote erspielte sich der Serbe eine 3:0-Führung. Dennoch kämpfte sich Alcaraz zurück und stellte drei Spiele später den zwischenzeitlichen Ausgleich her. Beim Stand von 4:5 sah sich der spanische Davis-Cup-Spieler drei laufenden Satzbällen gegenüber, wovon Djokovic den ersten mit einem Rückhand-Return-Winner zum Satzausgleich verwerten konnte.

Auch im dritten Durchgang hatte es den Anschein, als ob sich Alcaraz immer noch von der risikoreichen Spielausrichtung seines Gegners überrascht zeigte. Nachdem beide Protagonisten zu Beginn ihr Service halten konnten, schaffte Djokovic im sechsten Game das erste Break. Auch in den nächsten beiden Spielen mussten die Spieler ihren Aufschlag abgeben, ehe Djokovic beim Stand von 5:3 ausservieren und mit einem spektakulären Ballwechsel den Satz zu seinen Gunsten entscheiden konnte.

Mit dem Momentum im Rücken packte der Weltranglisten-7. aus Belgrad auch zu Beginn des vierten Satzes zu und erkämpfte sich einen 2:0-Vorsprung. Alcaraz legte noch einmal alles in den Ring, verhinderte einmal den Doppel-Break-Rückstand, konnte aber insgesamt drei eigene Break-Chancen nicht nutzen. Beim Stand von 5:4 servierte der an Position 7 geführte Djokovic zum Matchgewinn und fixierte nach 3:36 Stunden den 4:6, 6:4, 6:3, 6:4-Erfolg.

Im Halbfinale kommt es für Djokovic zum Aufeinandertreffen mit dem deutschen Olympiasieger Alexander Zverev, der sich dank einer mental starken Leistung in einem Achterbahn-Match gegen den US-Amerikaner Tommy Paul in vier Sätzen behaupten konnte.

