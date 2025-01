Australian Open 2025: Badosa putzt Gauff in zwei Sätzen

Mit einer selbstbewussten und konsequenten Leistung besiegte Paula Badosa im Viertelfinale der Australian Open 2025 die ehemalige US-Open-Siegerin Coco Gauff in zwei Sätzen und steht damit ersmals im Halbfinale eines Major-Turniers.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.01.2025, 03:57 Uhr

© Getty Images Mit ihrem Zweisatz-Erfolg gegen Coco Gauff schaffte Paula Badosa erstmals den Einzug ins Halbfinale eines Major-Turniers.

Auch wenn Coco Gauff als Weltranglisten-3. als Favoritin in die Viertelfinal-Partie der Australian Open 2025 gegen Paula Badosa ging, zeigte die Spanierin bereits in der Vergangenheit mit einer ausgeglichenen 3:3-Bilanz, dass sie für die US-Amerikanerin eine unangenehme Gegnerin darstellen kann.

Von Beginn an zeigte sich die 27-jährige Badosa mehr als gleichwertig und erkämpfte sich im dritten Spiel zwei laufende Break-Chancen, die sie jedoch noch ungenutzt ließ. Nur einmal musste die Weltranglisten-12. im ersten Durchgang bei eigenem Service über Einstand gehen. Beim Stand von 5:5 eröffnete sich die nächste Möglichkeit für gebürtige New Yorkerin, die sie diesmal konsequent verwerten und im Anschluss bei eigenem Aufschlag ihren ersten Satzball verwandeln konnte.

Mit dem Momentum im Rücken konnte die an Nr. 11 gesetzte Badosa ihrer 20-jährigen Gegnerin im ersten Spiel des zweiten Akts in einem Marathon-Spiel, das achtmal über Einstand ging, mit ihrer fünften Break-Möglichkeit den Aufschlag abnehmen und bestätigte dies mit eigenem Service. Zwar schaffte Gauff noch einmal den postwendenen Ausgleich, zeigte aber weiterhin Schwächen auf der Vorhandseite und leistete sich entscheidende Doppelfehler. Mit zwei Breaks in Folge erspielte sich Badosa eine komfortable 5:2-Führung, musste aber selbst noch ein Aufschlagspiel abgeben, ehe sie zwei Spiele später nach vier ersten Aufschlägen mit einem Vorhand-Winner den verdienten 7:5, 6:4-Erfolg nach 1:43 Stunden fixieren konnte.

Damit steht Badosa erstmals im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers, in dem sie entweder auf die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka oder auf die an Position 27 geführte Anastasia Pavlyuchenkova treffen wird.

Im On-Court-Interview kommentierte Badosa: „Im Moment bin ich einfach nur emotional. Ich wollte einfach nur mein bestes Tennis spielen und das ist mir heute sehr gut gelungen. Mit dem erstmaligen Einzug in ein Grand-Slam-Halbfinale hat sich ein großer Traum für mich erfüllt.“

