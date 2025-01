Australian Open 2025: Elina Svitolina kämpft sich ins Viertelfinale

Nach einem Fehlstart drehte die Ukrainerin Elina Svitolina ihre Achtelfinal-Partie gegen Veronika Kudermetova und steht somit erstmals seit sechs Jahren wieder im Viertelfinale der Australian Open.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.01.2025, 03:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Trotz kleinem Fehlstart schaffte Elina Svitolina in zwei Sätzen den Einzug ins Achtelfinale von Melbourne.

Als Nr. 28 der Setzliste ging Elina Svitolina formal favorisiert in ihre Achtelfinal-Begegnung gegen Veronika Kudermetova, jedoch musste die Ukrainerin ihre beiden bisherigen Duelle gegen die an Position 75 geführte Russin jeweils denkbar knapp in drei Sätzen abgeben.

Und so war es Kudermetova, die zu Beginn das Zepter in der Hand hielt. Nach jeweils glatten Aufschlagspielen beider Protagonistinnen schaffte die 27-jährige im dritten Spiel das erste Break und baute dieses zu einer 4:1-Führung aus. Anschließend jedoch fand die 30-jährige Svitolina immer besser zu ihrem Spiel und konnte dem ersten Satz mit fünf Spielgewinnen in Folge noch eine Wendung geben.

Mit dem Momentum im Rücken war Svitolina nicht mehr zu bremsen und konnte im zweiten Satz bei erstem Aufschlag mehr als 80% ihrer Punkte für sich entscheiden. Mit einem Rückhand-Winner fixierte die Weltranglisten-27. den 6:4, 6:1-Erfolg nach 80 Minuten und besiegelte damit ihren ersten Viertelfinal-Einzug in Melbourne seit 2019.

„Es fühlte sich an, als ob es in einem anderen Leben war, als ich hier das letzte Mal im Viertelfinale stand. In den letzten sechs Jahren ist einfach unglaublich viel passiert. Der Dank gilt einzig meinem Team, das mich immer unglaublich dabei unterstützt hat, dass ich wieder so auf den Platz zurückgekehren konnte“, so die glückliche Siegerin im On-Court-Interview nach dem Match.

Im Viertelfinale sieht sich Svitolina der Siegerin der Partie zwischen der US-Amerikanerin Madison Keys und der ehemaligen Wimbledonsiegerin Elena Rybakina aus Kasachstan gegenüber. Im Verlauf des Tages trifft ihr Ehemann Gael Monfils aus Frankreich auf den an Nr. 21 gesetzten US-Amerikaner Ben Shelton.

Hier das Einzel-Tableau aus Melbourne