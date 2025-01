Australian Open: Svitolina schockt Paolini, Keys gewinnt US-Duell gegen Collins

Während Elina Svitolina in der dritten Runde der Australian Open gegen Jasmine Paolini eine Überraschung glückte, entschied Madison Keys das US-Duell gegen Danielle Collins in zwei Sätzen für sich.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.01.2025, 13:04 Uhr

© Getty Images Erleichterung bei Elina Svitolina

Toller Erfolg für Elina Svitolina! Die Ukrainerin hat am Samstag in der dritten Runde der Australian Open für eine Überraschung gesorgt und die Weltranglistenvierte Jasmine Paolini aus dem Turnier geworfen. Die 30-Jährige setzte sich in der Margaret Court Arena nach verlorenem ersten Satz mit 2:6, 6:4 und 6:0 durch.

Damit folgte Svitolina ihrem Ehemann Gael Monfils, der zuvor auf dem selben Court Taylor Fritz geschlagen hatte, in die Runde der letzten 16. In dieser wird sie es am Dienstag mit Veronika Kudermetova zu tun bekommen, die Russin schlug die an Position 15 gesetzte Beatriz Haddad Maia mit 6:4 und 6:2.

Buhrufe für Collins

Komplettiert wurde das Frauen-Achtelfinale anschließend von Madison Keys. Die US-Amerikanerin besiegte ihre Landsfrau Danielle Collins mit 6:4 und 6:4. Nach ihren Provokationen in der dritten Runde war Collins von den Zuschauern in der Rod Laver Arena beim Walk-on mit Buhrufen empfangen worden.

Für Keys geht es im Achtelfinale gegen Elena Rybakina. Die Kasachin blieb ihrerseits am Samstag zwar weiterhin ohne Satzverlust, muss angesichts neuerlicher Verletzungssorgen aber um die Fortsetzung des Turniers bangen.

