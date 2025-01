Australian Open 2025: Keys nimmt auch Rybakina raus

Mit einer starken Leistung besiegte die US-Amerikanerin Madison Keys im Achtelfinale der Australian Open 2025 die ehemalige Wimbledonsiegerin Elena Rybakina und steht damit in Melbourne zum insgesamt vierten Mal in ihrer Karriere in der Runde der letzten Acht.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.01.2025, 06:57 Uhr

© Getty images Madison Keys entwickelt sich bei den Australian Open 2024 immer mehr zum Favoritinnen-Schreck.

Madison Keys läuft bei den Australian Open 2025 immer mehr zur Bestform auf. Nach dem Coup gegen ihre an Nr. 10 gesetzte Landsfrau Danielle Collins schaffte die US-Amerikanerin mit dem Erfolg gegen die Kasachin Elena Rybakina den nächsten Erfolg gegen eine höher geführte Spielerin.

Vor dem Match gegen die Wimbledonsiegerin von 2022 durfte sich die 29-jährige Keys beim direkten Vergleich von 2:2 durchaus etwas ausrechnen. Und so startete die Weltranglisten-14. voller Selbstbewusstsein und schaffte das erste Break der Begegnung. Auch zum Abschluss des ersten Durchgangs konnte die Nr. 19 des Turnier ihrer Gegnerin noch einmal den Aufschlag abnehmen.

Auch im zweiten Durchgang versuchten beide Spielerinnen weiterhin, das Spiel mit aggressiven Vorhandschlägen zu bestimmen. Diesmal erwischte die 25-jährige Rybakina den besseren Start mit einer schnellen 2:0-Führung und ließ ihre Gegnerin im weiteren Verlauf des Satzes nur einmal anschreiben.

Im Entscheidungssatz wechselte mehrfach das Momentum, ehe Keys das Zepter ab Satzmitte wieder übernehmen und nach 1:49 Stunden mit einem Vorhand-Return-Winner den 6:3, 1:6, 6:3-Erfolg besiegeln konnte.

Im Viertelfinale sieht sich die ehemalige US-Open-Finalistin der Ukrainerin Elina Svitolina gegenüber, die sich in zwei Sätzen gegen Veronika Kudermetova behaupten konnte. Als bislang größte Erfolge in Melbourne stehen für Keys zwei Halbfinalteilnahmen zu Buche.

