Australian Open 2025: Lys rückt als "Lucky Loser" nach - und gewinnt

Eva Lys steht in der zweiten Runde der Australian Open 2025. Nach einer blitzsauberen Partie besiegte die 23-jährige Deutsche die Lokalmatadorin Kimberly Birrell in nur 70 Minuten mit 6:2 und 6:2.

von SID

zuletzt bearbeitet: 14.01.2025, 07:50 Uhr

© Getty Images Eva Lys steht in der zweiten Runde der Australian Open

Plötzlich ging es ganz schnell. Gerade erst hatte Eva Lys erfahren, dass sie als "Lucky Loser", als Nachrückerin, doch noch an den Australian Open teilnehmen durfte, da stand sie auch schon auf dem Platz - und gewann Dank einer hervorragenden Leistung.

"Ich habe fünf Minuten, bevor es losging, erfahren, dass ich das Match spielen werde. Mein Flug war eigentlich schon für morgen früh gebucht", sagte Lys: "Ich hatte nicht viel Hoffnung, aber so viele Leute haben mir gesagt, dass ich positiv bleiben soll - und ich bin glücklich, hier geblieben zu sein."

Lys war ursprünglich in der letzten Runde der Qualifikation knapp gescheitert. Weil aber kurzfristig auch noch Anna Kalinskaja zurückzog, rückte Lys doch noch ins Hauptfeld nach. Da Kalinskaja zuvor an Position 13 gesetzt gewesen war, erwischte die 128. der Weltrangliste zudem einen guten Turnierbaum - in der zweiten Runde wartet am Donnerstag erneut eine ungesetzte Spielerin auf Lys.

Gegen Birrell, die sich ursprünglich auf ein Match als klare Außenseiterin eingestellt hatte, spielte die talentierte Hamburgerin von Beginn an unbekümmert auf. In der Kia Arena, einem der größeren Plätze auf der Anlage in Melbourne, überzeugte sie mit aggressivem Spiel und durfte schließlich jubeln. Erst zum zweiten Mal nach den US Open 2023 überwand Lys bei einem Grand Slam die Auftakthürde.

