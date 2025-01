Australian Open 2025: Shelton ringt Monfils zur Aufgabe nieder

In einem lange Zeit spannenden und hochklassigen Match bekämpften sich Ben Shelton und Gael Monfilsim Achelfinale der Australian Open 2025 knapp drei Stunden, ehe der Franzose seinem Körper Tribut zollen und Anfang des vierten Satzes aufgeben musste.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.01.2025, 11:09 Uhr

© Getty Images In einem hochklassigen Abnutzungskampf musste Gael Monfils die Achtelfinal-Partie gegen Ben Shelton aufgeben.

Auch wenn sich der Franzose Gael Monfils und Ben Shelton aus den USA bislang noch nie auf der Tour gegenübergestanden waren, dürfte beiden Spielern die Aufschlagstärke ihres jeweiligen Gegenübers vor dem Achtelfinale bei den Australian Open 2025 bestens bekannt gewesen sein.

Und so zeigten beide Protagonisten von Beginn an in beeindruckender Art und Weise, wie man Aufschlagspiele souverän abwickelt. Ohne Break-Chancen ging es im ersten Satz in den Tiebreak, in dem der 20-jährige Shelton beim Stand von 3:3 mit vier Punktgewinnen in Folge das entscheidende Momentum hatte.

Im zweiten Satz sollte es bis zum achten Spiel dauern, ehe sich Monfils drei laufende Breakbälle erspielen konnte, Shelton diese aber mit fünf erfolgreichen Punkten in Folge abwenden konnte. Im darauffolgenden Spiel hatte der US-amerikanische Linkshänder zwei Möglichkeiten, ließ diese aber ebenfalls liegen. Und so sorgte erneut der Tiebreak für die Entscheidung, in dem der 41-jährige Monfils eine schnelle 4:1-Führung sicher ins Ziel brachte.

Im dritten Durchgang war es dann tatsächlich soweit, als Monfils im dritten Spiel seine zweite Break-Chance nutzen konnte. Jedoch konterte Shelton das erste Break der Begegnung und stellte damit postwendend den Ausgleich her. Somit war der Weg für den dritten Tiebreak geebnet, den Shelton nach ausgeglichenem Beginn mit fünf Punkten in Folge dominierte.

Zwar nahm sich Monfils beim Seitenwechsel eine ausgiebige Toilettenpause. Dennoch sah man dem Routinier die Strapazen der ersten drei Sätze an. Nach dem sofortigen Break durch Shelton sicherte sich der Teenager bei eigenem Service die nächsten drei Punkte, ehe der Franzose nach vorheriger Absprache mit seiner Box den Weg ans Netz suchte und die Partie mit einer innigen Umarmung seines Gegners nach knapp drei Stunden beim Stand von 6:7 (3), 7:6 (3), 6:7 (2), 0:1, 0:40 aufgeben musste.

Sonego stoppt Tien

Im Viertelfinale sieht sich Shelton dem Italiener Lorenzo Sonego gegenüber. Der 29-jährige dominierte vom Start weg die Partie gegen den 19-jährigen US-Amerikaner Learner Tien und leistete sich nur im vierten Satz einen Durchhänger. Nach 2:25 Stunden siegte der Weltranglisten-55. mit 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 und steht damit erstmalig im Viertelfinale eines Majors.

Hier das Einzel-Tableau aus Melbourne