Shelton: "Ich habe von Thiem gelernt, Tennis ist gnadenlos"

Ben Shelton beendete den letzten Auftritt Dominic Thiems bei einem Grand-Slam. Der US-Amerikaner sagte in der anschließenden Pressekonferenz, dass er vieles von dem Österreicher lernen konnte, und auch Novak Djokovic betitelte Thiem als “Quelle der Inspiration” und nannte im gleichen Atemzug das üble Verletzungspech des Österreichers.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.08.2024, 13:47 Uhr

Es war der letzte Auftritt des 31-jährigen Niederösterreichers bei einem Grand Slam. Der an Position 13 gesetzte Ben Shelton beendete die letzte Reise Dominic Thiems. Dem US-Open-Champion von 2020 wurde nach dem Match gebührend Tribut gezollt und er erhielt zusätzlich noch auf dem Platz ein Fotomosaik seiner Highlights aus New York. Natürlich mit einem großen Bild, indem er die US-Open Trophäe in die Höhe hält. Ein Meilenstein in der erfolgreichen Karriere des Österreichers, an den sich auch Erst-Runden-Gegner Shelton noch ganz genau erinnerte.

“100% haben ihr (Alexander Zverevs und Dominic Thiems) Finale hier im Jahr 2020 gesehen. Ein verrücktes Comeback. Ja, das war auch etwas Besonderes zu sehen. Man kann es nicht ertragen, einen Kerl wie ihn, so einen guten Kerl, einen großartigen Spieler, durch Verletzungen gehen zu sehen. Aber ich denke, wenn ich etwas von ihm gelernt habe, dann, dass dies ein gnadenloses Spiel ist. Die Dinge können sich schnell ändern. Du kannst an der Spitze des Spiels stehen und dein Körper kann nicht mithalten, oder es kann ein seltsamer Unfall passieren, Verletzungen passieren ständig. Tennis ist also nicht für immer”, reflektierte der 21-jährige Ben Shelton in der Pressekonferenz nach dem Match.

Djokovic: “Er muss stolz auf seine Karriere sein”

Nach seinem 78. gewonnen Match im Arthur Ashe Stadion fand der serbische Ausnahmespieler klare und herzliche Worte über den bevorstehenden Rücktritt Dominic Thiems. "Zunächst einmal möchte ich ihm zu seiner außergewöhnlichen Karriere gratulieren, auch wenn ich weiß, dass er noch ein paar Turniere vor sich hat, bevor er offiziell in den Ruhestand geht, was meiner Meinung nach in Wien vor heimischem Publikum passieren wird. Es ist das einzige Grand-Slam-Turnier, das er gewonnen hat, aber er hat schon drei weitere Male das Finale gespielt". Und auch von der Persönlichkeit war der 24-fache Grand-Slam-Gewinner begeistert: "Er war auch immer einer der nettesten Jungs auf der Tour, eine Person, die von seinen Kollegen und Fans respektiert, bewundert und geliebt wird. Er hat über die Jahre so hart gearbeitet und war ein großartiges Vorbild für alle, die sehen, was hinter den Kulissen vor sich geht. Er hat immer mehr gearbeitet als nötig und Hartnäckigkeit und Intensität auf den Platz gebracht. Er hatte wirklich Pech mit der Handgelenksverletzung, die seine Karriere ruinierte, als er zu den drei besten Tennisspielern der Welt gehörte. Aber ich denke, er sollte stolz auf seinen Weg sein." Der Djoker ist genaustens informiert, in Wien wird Dominic Thiem seinen letzten Auftritt auf der ATP-Tour bestreiten. Davor darf man sich noch auf den Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt freuen, bei dem der Österreicher ebenfalls antreten wird.