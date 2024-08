Dominic Thiem: Ein verdienter, stimmungsvoller Abschluss

Dominic Thiem ist bei den US Open gegen Ben Shelton mit 4:6, 2:6 und 2:6 ausgeschieden. Und hat dennoch noch ein paar schöne Augenblicke am Ort seines größten Karriere-Triumphes erlebt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.08.2024, 22:49 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem konnte sich in New York gebührend von seinen Fans verabschieden

Es kommt - außer bei den Endspielen - nicht oft vor, dass beide Spieler eines Duells noch einmal ans Stadionmikrofon gebeten werden. Aber wenn sich ein großer Champion wie Dominic Thiem verabschiedet, dann machen die US Open gerne eine Ausnahme. Zumal Thiem vor vier Jahren seinen Triumph ja nicht mit den Fans teilen konnte. Das Arthur Ashe Stadium war am Finaltag 2020 gespenstisch leer, der Corona-Pandemie geschuldet.

Ein Erstrundenmatch gegen Ben Shelton kann diese Scharte natürlich nicht ausmerzen. Und dennoch ist Dominic Thiem am ersten Tag der US Open ein verdienter, stimmungsvoller Abschied zuteil geworden. Sportlich war wenig zu holen - auch wenn Thiem im ersten Satz mit dem Vorjahres-Halbfinalistin bis zum Ende des ersten Satzes gut mithalten konnte.

Dominic Thiem noch zweimal im Einsatz

Am Ende, und das betonte Dominic Thiem dann auch in seiner letzten Pressekonferenz bei den US Open, fehlte ihm aber die Spielpraxis, um gegen Leute wie Shelton tatsächlich auf Augenhöhe agieren zu können. Zu heavy sei vor allem dessen Aufschlag gewesen. Nun: Das wird in naher und ferner Zukunft auch anderen Spielern so gehen.

Dominic Thiem wird seine Zukunft ein wenig anders gestalten. Übrigens auch anders als Andy Murray. Der war ja bei den Olympischen Spielen in Paris unmittelbar nach seinem letzten Match mit einem Donut fotografiert worden, es sei ihm gegönnt. Thiem möchte da in eine komplett andere Richtung gehen, wie er berichtete. Da stehen eher mal Fastenkuren an. Es sei spannend, seinen Körper kennenzulernen, führte Thiem noch aus. Auf internationale Nachfrage bestätigte der bald 31-Jährige aber auch, dass er dem Tennis erhalten bleiben möchte. Schließlich gebe es ja schon die Akademie seines Vaters in Traiskirchen.

Zwei Auftritte wird Dominic Thiem im Tenniszirkus noch hinlegen: Beim Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt und dann in Wien. Man darf sich darauf freuen.

