Australian Open 2025: Tim Pütz zeichnet sich als Ersthelfer bei Ballkind aus

Während seiner Zweitrunden-Begegnung im Mixed zeigte der Frankfurter Doppel-Spezialist Tim Pütz eine große Geste, indem er einen kollabierenden Balljungen vor dem unkontrollierten Sturz bewahrte, bevor dieser fachkundig behandelt werden konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.01.2025, 15:04 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Während seiner Mixed-Begegnung zeigte Tim Pütz großartigen Einsatz.

Team-Spirit ist seit jeher eine vorherrschende Eigenschaft des deutschen Tennisprofis Tim Pütz. Bereits im US-College übte er seinen Sport überwiegend im Mannschaftsrahmen aus. Auf der Tour erzielte der 37-jährige seine größten Erfolge nicht alleine auf dem Platz, sondern in den Doppel-Wettbewerben.

Und so stand der Frankfurter in Melbourne bei über 30 Grad Ortstemperatur auf dem Court an der Seite der Niederländerin Demi Schuurs, um die Zweitrunden-Begegnung im Mixed-Wettbewerb der Australian Open gegen das australische Duo Kimberly Birrell/John-Patrick Smith zu bestreiten.

Als ein Zuschauer dem deutschen Davis-Cup-Spieler in der Anfangsphase des zweiten Satzes mit einem Zuruf den Hinweis gab, dass ein Balljunge schwer am taumeln war, rannte Pütz sofort zu dem Jungen und stütze ihn so lange ab, bis zusätzliche Hilfe auf dem Platz kam, um den Jungen fachgerecht zu versorgen.

Zwar musste sich der amtierende ATP-Weltmeister mit seiner Partnerin unglücklich mit 8:10 im entscheidenden Match-Tiebreak geschlagen geben, dennoch hat der zweifache Familienvater auf persönlicher Ebene einen Sieg und die Herzen der Zuschauer gewonnen.

