ATP Finals: Da ist das Ding! Krawietz und Pütz holen Titel in Turin

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben im Endspiel der ATP Finals gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic mit 7:6 (5) und 7:6 (6) gewonnen. Und damit ihren größten gemeinsamen Titel geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2024, 16:55 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz und Tim Pütz am Sonntag in Turin

Der erste Satz verlief bis zum Tiebreak komplett ausgeglichen. In der Kurzentscheidung waren es zunächst Krawietz und Pütz, die vorlegten. Bei 4:2 für die Deutschen wurden die Seiten gewechselt, Arevalo und Pavic schafften das Re-Break. Beim Stand von 5:6 legte Arevalo allerdings eine Vorhand aus dem Halbfeld ins Aus - Durchgang eins damit an „KraPütz“.

Das deutsche Davis-Cup-Doppel, das kommende Woche in Málaga gegen Kanada im Viertelfinale ran muss, war ja das erste an Position acht gesetzte Paar, das bei den ATP Finals ins Endspiel gekommen ist. Und gegen Arevalo und Pavic, in Turin an Position eins gereiht, hatten die beiden schon in der Gruppenphase gewonnen.

Im zweiten Akt hatte man stets den Eindruck, dass Krawietz und Pütz näher an einem Break dran sind. Aber wieder ging es in eine Kurzentscheidung. Und erneut schafften die laut Papierform Außenseiter das erste Mini-Break, diesmal zum 2:1. Der Ausgleich folgte beim nächsten Punkt. Beim Stand von 3:3 baute Tim Pütz einen Longline-Passierschlag ein - verlor aber den übernächsten Punkt mit eigenem Aufschlag.

Und doch war es wieder ein Return von Pütz, der den ersten Matchball brachte. Arevalo und Pavic glichen noch einmal aus. Bis Mate Pavic einen Smash ins Aus setzte - und Kevin Krawietz und Tim Pütz als inoffizielle ATP-Weltmeister auf den Boden sinken konnten.

