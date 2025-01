Australian Open 2025: Wütender Medvedev rettet sich vor Erst-Runden-Aus

Daniil Medvedev kämpft sich in fünf Sätzen in die zweite Runde der Australian Open 2025.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.01.2025, 11:44 Uhr

© Getty Images Medvedev steht nach fünf Sätzen in der zweiten Runde der Australian Open

Seit den ATP-Nitto-Finals hatte sich Medvedev von der Tennisbühne verabschiedet. Kein Wunder, denn der ehemalige Weltranglistenerste ist erst vor einer Woche zum zweiten Mal Papa geworden. Die Australian Open wollte Medvedev jedoch nicht sausen lassen, immerhin hat er einen Finaleinzug zu verteidigen. Allerdings erwies sich der Auftakt gegen den Wildcard-Inhaber Kasidit Samrej als mehr als holprig.

Nach einem dominierenden ersten Satz hatte Medvedev im zweiten und dritten Durchgang Schwierigkeiten mit der variablen Spielweise des Underdogs. Samrej servierte dem Grand-Slam-Champion einen Mix aus schnellen Grundschlägen und Drop Shots, gepaart mit einem souveränen ersten Aufschlag – das Resultat: eine Reihe von „Unforced Errors“ auf Seiten des Weltranglistenfünften.

Medvedev platz der Kragen - die Netzkamera muss dran glauben

Die fehlende Spielstärke und die immer größere Unzufriedenheit Medvedevs führten zu einer Wut, die die am Netz installierte Kamera zu spüren bekam. Im vierten und fünften Satz fand Medvedev jedoch zu seinem eigentlichem Spiel zurück, antwortete mit einer Reihe von Assen und ließ gegen den thailändischen Gegner nur noch drei Spiele zu.

Medvedev begann den Grand Slam in Melbourne also wie er ihn beendete: In fünf Sätzen (6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2). Mit dem Unterschied, dass er nach über drei Stunden als Gewinner den Platz verließ.

In der nächsten Runde trifft der Fünfgesetzte auf den 19-jährigen #NextGen-Star Learner Tien. Der US-Amerikaner sicherte sich über die Qualifikation erstmals ein Hauptfeldplatz bei einem Grand-Slam. Die erste Runde gewann Tien ebenfalls in fünf Sätzen.

