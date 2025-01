Daniil Medvedev: Das zweite Kind ist da!

Daniil Medvedev darf sich über die Geburt seines zweiten Kindes freuen. 2022 war bereits Töchterchen Alisa auf die Welt gekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2025, 19:15 Uhr

© Instagram Daniil Medvedev Alisa mit Papa Daniil Medvedev und dem neuen Geschwisterchen

Kein Wunder, dass sich Daniil Medvedev bislang nicht in Melbourne hat blicken lassen. Denn der russische Weltranglisten-Fünfte hatt zuhause in Monte-Carlo Wichtigeres zu tun - nämlich die Geburt seines zweiten Kindes abzuwarten. Töchterchen Alisa war ja 2022 zur Welt gekommen.

Und also zeigte sich ein glücklicher Vater mit Alisa und dem Neugeborenen auf einem Insta-Post in der Klinik von Nizza. Mit den besten Glückwünschen an seine Follower für das gerade angebrochene Jahr.

Ob das freudige Ereignis nun zur Folge hat, dass sich Medvedev den Trip nach Down Under 2025 komplett schenkt, bleibt abzuwarten. Immerhin hat der ein Finale aus dem Vorjahr zu verteidigen. Damals konnte Medvedev einen 2:0-Satzvorsprung gegen Jannik Sinner nicht in seinen zweiten Major-Titel ummünzen.