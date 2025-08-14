ATP Masters Cincinnati live: Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime treffen im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati aufeinander. Das Match gibt es nicht vor 21 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.08.2025, 22:52 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner bekommt es im Viertelfinale von Cincinnati mit Felix Auger-Aliassime zu tun.

Während sich Sinner im Achtelfinale gegen Adrian Mannarino durchsetzte, schlug Auger-Aliassime den Franzosen Benjamin Bonzi in zwei Sätzen.

Im Head-to-Head führt der Kanadier erstaunlicherweise mit 2:0 - eigentlich sogar mit 3:0, da der Weltranglisten-Erste zu einem Duell gar nicht antreten konnte. Die beiden Siege von Auger-Aliassime liegen jedoch drei Jahre zurück.

Sinner vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime gibt es nicht vor 21 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati